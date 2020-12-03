Четверг, 3 Декабря 2020 16:52

АрмИнфо. В Армении будет создан новый следственный орган - Антикоррупционный комитет. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции РА Рустам Бадасян.

Он напомнил, что правительство РА на заседании 3 декабря одобрило пакет законодательных инициатив, направленный на решение поставленной задачи. Новая структура, как заметил министр, будет заниматься и оперативно-розыскной деятельностью. Во избежание недоразумений, связанных с финансовыми ресурсами, предусмотренными на эти цели, министр указал на необходимость повышения эффективности раскрываемости специализированным органом преступлений коррупционного характера. Дополнительных бюджетных расходов на финансирование новой структуры не понадобится. С созданием антикоррупционного комитета появится необходимость в сокращении штатных единиц в других органах, которые будут переданы создаваемому комитету. Большая часть финансирования носит капитальный характер, и будет осуществляться за счет доноров в течение 2021-2023 г.г.