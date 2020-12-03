Четверг, 3 Декабря 2020 16:25

АрмИнфо.Оппозиционные партии выдвигают на должность премьер-министра Армении Вазгена Манукяна. Об этом в беседе с журналистами заявил глава партии "Родина", бывший руководитель СНБ Армении Артур Ванецян.

Он отметил, что Манукян являлся первым премьер-министром Армении и внес огромный вклад в развитие армии. "Если Вазген Манукян будет избран премьер-министром, он прекратит свою партийную деятельность и будет управлять страной как независимый политической деятель. Также Манукян проведет внеочередные выборы в парламент, однако, сам не будет в них участвовать, и не будет поддерживать ни одну из политических сил",- заметил глава партии "Родина",

Также Ванецян заметил, что Манукян сможет вести переговоры на должном уровне и вывести страну из сложившегося кризиса.

"На предстоящем митинге 5 декабря Вазген Манукян выступит и расскажет о наших дальнейших шагах. Общественность Армении считает, что Никол Пашинян не может больше быть премьер-министром. Об этом знает и фракция "Мой шаг", мы усилим общественное давление, и фракция проголосует за кандидата выдвинутого народом. Каждый день пребывания Никола Пашиняна у власти является угрозой национальной безопасности", - заключил бывший руководитель СНБ Армении.