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АрмИнфо.Германия считает Минскую группу ОБСЕ подходящим инструментом для достижения устойчивого урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Европа за последние 30 лет стала более демократичной, свободной и богатой. Но сегодня мы снова должны иметь дело с растущим числом кризисов и конфликтов, в том числе, в Европе", - заявил он на совете глав МИД ОБСЕ. Поэтому, по его словам, роль ОБСЕ востребована как международный, многосторонний форум для урегулирования конфликтов, в том числе в сфере контроля над обычными вооружениями.
Говоря о конкретных конфликтных точках, он отметил Украину, где в текущем году удалось достичь долгосрочного перемирия. "Это давно
ожидавшееся облегчение для гражданского населения на местах, и это не в последнюю очередь заслуга ОБСЕ", - добавил он.
Также он упомянул недавнюю эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. "С нашей точки зрения, Минская группа, как и прежде, остается подходящей рамкой для обеспечения политического разрешения и устойчивого мира для местного населения. У Минской группы есть мандат, есть потенциал участвовать в выстраивании доверия, восстановлении инфраструктуры. К тому же необходимо усиливать присутствие уполномоченного председателя ОБСЕ на месте", - заявил Маас.
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|Глава МИД Франции: Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха
|Главы оборонных ведомств Армении и Арцаха обсудили текущую ситуацию на передовой и ход поисковых работ
|Ушел из жизни один из основоположников армянской большой и малой авиации Дмитрий Атбашян
|Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ
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|МИД Турции: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с Арменией
|НКР выступила за размещение российской военной базы в регионе
|Эрдоган примет участие в военном параде в Баку
|Настоятель монастыря Дадиванк выразил благодарность РФ за миротворческую миссию
|Ардшинбанк совместно с международной платежной системой RIA запускают акцию
|Студенты, принимавшие участие в боевых действиях, получат государственное содействие в виде компенсации по оплате за обучения
|Бывший армянский олигарх обвиняется в незаконном присвоении земель
|В Армении выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусом
|ПА намерена представить законопроект о материальном содействии семьям военнопленных и пропавших без вести
|Америабанк 7 декабря запустит на рынок очередные транши облигаций - драмовых на 5 млрд и долларовых на $15 млн
|"Аврора" скоординирует помогающих Арцаху волонтеров
|Гражданам Армении и Арцаха, приютивших жителей Карабаха, лишившихся крова по причине потери имущества на неподконтрольных территориях, будет оказано финансовое содействие
|Политик: Внеочередные выборы можно проводить лишь после того как улягутся страсти
|Прогноз: Внеочередные выборы в Армении неминуемы
|Правительство РА окажет содействие семьям, имущество которых пострадало в результате артиллерийских обстрелов со стороны Азербайджана
|Омбудсмены Армении и Арцаха подготовили 5-й доклад о зверствах азербайджанских ВС в отношении захваченных этнических армян и тел погибших
|В бельгийском законодательном органе одобрили резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха
|Российский миротворческий контингент продолжает разминирование местности и восстановление учебного процесса в школах Карабаха
|Глава МИД Армении рассказал итальянскому коллеге об азербайджанской агрессии против Арцаха и дестабилизирующей роли Турции
|Омбудсмен рассказал представителям организации Human Rights Watch о пытках над армянами, попавшими в азербайджанский плен
|Участники "Шествия достоинства" намерены с завтрашнего дня начать перекрывать улицы Еревана
|Глава МИД Армении обсудил с делегацией МККК вопрос обмена пленными и военнопленными
|Арцвик Минасян: Правительство Армении продолжает ослаблять страну
|Араик Арутюнян провел встречу с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в результате арцахской войны
|ЕСПЧ пересмотрел свое решение и отменил промежуточную меру в отношении Турции
|В Ереване началось "Шествие достоинства", с требованием отставки премьер-министра Армении
|Новый год в Армении пройдет без главной елки
|Власти Армении намерены отменить ряд запретов, введенных в стране из-за военного положения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 декабря
|В ОДКБ заявили, что планируют развивать свой миротворческий потенциал
|Журналистские организации требуют расследования инцидента, в связи с насилием в отношении оператора телеканала "Еркир Медиа"
|Вице-премьер Армении представил делегации Красного Креста подходы Армении в вопросе обмена пленными
|Генпрокуратура: Информация о том, что представителями партии ГД раздавалось оружие и военная форма не подтвердилась
|Вице-премьер Армении встретился с послом России
|Президент РФ: Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем
|МО РА: Первой группе солдат-срочников, служащих в Карабахе и прошедших войну, предоставлен отпуск
|Турция заявила о строительстве совместного с РФ центра по Карабаху
|Нейтралитет – основа экономической стабильности
|Адвокат: Суд отказал бывшему суперминистру в выезде на лечение в Германию
|Ивета Тоноян анонсировала митинг оппозиции на 5 декабря в 15:00 на площади Свободы
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