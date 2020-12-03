Четверг, 3 Декабря 2020 12:51

АрмИнфо.Америабанк 7 декабря приступит к размещению очередных именных, купонных и недокументарных облигаций - драмового на 5 млрд драмов и долларового на $15 млн. Об этом указано в проспектах эмиссии этих выпусков, размещенных на сайте Центробанка РА, согласно которым завершить размещение планируется 19 февраля 2021 года.

В рамках драмового транша будут выпущены 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов, а долларового - 150 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 9,75%, а долларовых облигаций в 5%. Периодичность купонных выплат по обоим траншам предусмотрена раз в квартал. Полное погашение этих выпусков запланировано 7 марта 2023 года.

Желающие приобрести облигации этих выпусков могут перечислить средства на соответствующие счета открытые в Америабанке: для драмового транша - 1570043120372900, для долларового транша -

1570043100494501.

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 3 декабря с.г. котируется 16 выпусков облигаций Америабанка - 11 долларовых и 5 драмовых. Суммарный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $90.710 млн, а драмовых - 17.1 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2021-2023гг: в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале, июне, июле, октябре и декабре 2022г - шесть траншей; и в мае 2023г - один транш. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один), в феврале, июле и ноябре 2022г (четыре). С размещением же вышеуказанных двух траншей объем котируемых на бирже долларовых выпусков (уже 12-ти) достигнет $105.71 млн, а драмовых (уже пяти) - 22.1 млрд драмов.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору пришлось порядка 30%. К 1 октября 2020 года объем средств, привлеченных Америабанком от размещения корпоративных облигаций достиг 68.9 млрд драмов ($141 млн), с обеспечением годового роста на 28,8%, за 9 месяцев с.г. на 26,2%, причем только за III квартал - на 25,5%. Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировав первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 октября 2020г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си- Уай) Лимитед - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.