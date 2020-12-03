Четверг, 3 Декабря 2020 10:25

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе телефонного разговора с итальянским коллегой Луиджи ди Майо выразил надежду, что обоюдно будут приложены усилия для обогащения армяно-итальянской двусторонней повестки и повышения эффективности взаимодействия.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии против Арцаха и региональные процессы.

Глава МИД Армении строго осудил факты бесчеловечного обращения военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана с оказавшимися в плену лицами.

Касаясь экспансионистских устремлений и политики Турции по дестабилизации ситуации в соседних регионах, Айвазян отметил, что Анкара приняла непосредственное участие в войне как в виде безоговорочной военно-политической поддержки Баку, так и в виде переброски иностранных боевиков с Ближнего Востока в зону конфликта.

В контексте урегулирования конфликта Айвазян вновь заявил, что приоритетом для Армении остается реализация прав народа Карабаха, в том числе и полной и справедливой реализации права на самоопределение.

Стороны обоюдно указали важность решения вопросов мирного процесса, исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.