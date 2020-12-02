Среда, 2 Декабря 2020 21:10

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян встретился с представителями организации Human Rights Watch. Об этом Татоян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Омбудсмен заметил, что в ходе встречи рассказал представителям организации о зверствах Азербайджана, подчеркнув, что возвращение пленных и военнопленных, а также обмен телами необходимо осуществить как можно скорее.

"Human Rights Watch недавно опубликовал отчет, в котором говорится, что азербайджанские Вооруженные силы взяли в плен множество армянских военнослужащих. Согласно сообщению, пленники подверглись насилию и издевательствам. Об этом свидетельствуют ролики, которые широко распространяются в социальных сетях. В организации отметили, что вооруженные силы Азербайджана применяют насилие против армянских пленных с целью унизить их.

Мы продолжаем сообщать международному сообществу о пытках и зверствах, совершенных азербайджанскими ВС, а также о военных преступлениях, осуществленных Азербайджаном. Наша цель - приложить все усилия для скорейшего возвращения военнопленных и пленных армян на родину", - подчеркнул Татоян.