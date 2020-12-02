Среда, 2 Декабря 2020 20:33

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК), возглавляемой директором Комитета в Европе и Центральной Азии Мартином Шюпом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, на встрече обсуждались вопросы возвращения военнопленных и пленных из Азербайджана в Армению, а также работы по поиску без вести пропавших граждан. Стороны подтвердили готовность принять безотлагательные меры в этом направлении. Министр иностранных дел РА выразил обеспокоенность многочисленными случаями бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения с пленными, а также фактами пыток в Азербайджане в отношении гражданского населения Арцаха и военнопленных армян.

На встрече также были затронуты вопросы преодоления гуманитарного кризиса, вызванного азербайджанской агрессией, в частности, поддержки арцахских армян, пострадавших в результате войны, восстановления гражданских инфраструктур, а также оказания экстренной помощи беженцам, возвращающимся в Арцах.

Ара Айвазян высоко оценил усилия МККК в этом направлении, подтвердил готовность армянской стороны к дальнейшему тесному сотрудничеству с целью повышения эффективности гуманитарного реагирования.