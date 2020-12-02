Среда, 2 Декабря 2020 18:17

АрмИнфо. Власти Армении отменят ряд запретов, введенных в стране из-за военного положения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

Он сообщил, что будут отменены запреты на проведение митингов, публикации СМИ, а также на специальный режим на въезд и выезд из страны, действующий в рамках режима ВП. Агаджанян также отметил, что в ближайшее время будет обнародовано соответствующее решение кабмина.