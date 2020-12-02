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 Среда, 2 Декабря 2020 17:52
Алина Оганесян

Вице-премьер Армении представил делегации Красного Креста подходы Армении в вопросе обмена пленными

Вице-премьер Армении представил делегации Красного Креста подходы Армении в вопросе обмена пленными

АрмИнфо. Необходимо сделать все возможное, чтобы ускорить процесс обмена пленными и обнаружения пропавших без вести граждан и тел погибших. Об этом заявил вице-премьер Армени Тигран Авинян в ходе встречи с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК), возглавляемой директором Комитета в Европе и Центральной Азии Мартином Шюпом.

Как сообщает пресс-служба правительства, Авинян заявил, что Армения предлагает в процессе обмена пленными применить принцип <всех на всех>. Предложено так создать механизм, согласно которому, в случае обнаружения новых пленных, каждая из сторон обязуется вернуть их без предусловий.

В свою очередь Мартин Шюп подчеркнул, что между Арменией и Красным Крестом установлен эффективный диалог. В этой связи он подчеркнул важность сотрудничества с межведомственной комиссией, занимающейся вопросами пленных, заложников и без вести пропавших.

Согласно источнику, стороны коснулись также гуманитарной ситуации в Арцахе с точки зрения оказания необходимой помощи пострадавшим в результате военных действий гражданам. 


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