Среда, 2 Декабря 2020 15:46

АрмИнфо.Суд отклонил ходатайство адвокатов Гагика Хачатряна о выдаче разрешения на его выезд в Германию для лечения. Об этом сообщил адвокат бывшего министра финансов и комитета госдоходов Армении Гагика Хачатряна Ерем Саркисян.

Саркисян заявил, что суд отметил, что Хачатрян может получать лечение в Армении, однако, в ходе консилиума лучшие специалисты страны сошлись во мнении, что бывшему министру необходимо хирургическое вмешательство, которое невозможно осуществить в РА.

Адвокат отметил, что Хачатрян не принял участие в заседании суда по состоянию здоровья, так как он испытывает сильные боли, когда долго находится в одном положении.

"Европейский суд по правам человека потребовал от Армении принять меры по решению вопроса лечения Хачатряна. Если данного решения не будет, то ЕСПЧ может инициировать расследование по факту пыток",- заметил Саркисян.

Отметим, что Хачатряну было предъявлено обвинение по 308 (Злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям - Ред.), 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.), 38-179 (Содействие в присвоении - Ред.) и 314 (Должностной подлог - Ред.) статьям УК РА.