Среда, 2 Декабря 2020 15:39

АрмИнфо.От России потребовались усилия, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорнокарабахского конфликта, добиться полного прекращения огня, и начать процесс стабилизации. Об этом 2 декабря на саммите глав государств ОДКБ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, Россия следовала ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями - Россией, США и Францией. В настоящее время, как заметил Владимир Путин, трехстороннее заявление глав России , Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы. Теперь важно сообща оказать помощь людям, пострадавшим в результате боевых действий, с решением гуманитарных проблем, с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, с защитой их памятников истории, религии и культуры. Российская сторона, по словам Путина, в координации с Ереваном и Баку уже занимается решением всех этих вопросов. "Естественно, мы заинтересованы в подключении к решению гуманитарных вопросов всех наших партнеров, включая ОДКБ и СНГ. Обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями ", - сказал глава российского государства.