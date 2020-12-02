Среда, 2 Декабря 2020 15:00

АрмИнфо. Совет парламента вновь созвал заседания для вынесения дополнений в обращение в Конституционных суд по вопросу лишения мандата главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Об этом сообщает пресс- служба парламента.

Согласно источнику, Совет предлагает добавить в документ пункт об отправке его в Конституционный суд, а также о вступлении решения в силу с момента его публикации.

Отметим, что 24 ноября Совет парламента передал в КС заявление о лишении Царукяна депутатского мандата. В течение месяца КС должен вынести решение по данному вопросу. Депутаты от правящей фракции заявили, что основой для обращения является 95 статья Конституции Армении и решение Комиссии по предотвращению коррупции от 26 октября 2020 года "О нарушении требований несовместимости депутата НС".

Согласно 95 статье Конституции, депутат не имеет права занимать не обусловленную его статусом должность в государственных органах или в других органах местного самоуправления, какую-либо должность в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью.

Напомним, что Царукяну также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.