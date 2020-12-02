Среда, 2 Декабря 2020 13:11

АрмИнфо. Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Парламентская комиссия по здравоохранению и социальным вопросам на заседании 2 декабря выдала положительное заключение по представленным правительством страны поправкам в законе "О наркотических и психотропных веществах", а также по пакету смежных законов.

По словам заместителя министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, ранее законом научно- исследовательским центрам предоставлялось право на проведение соответствующих причин, однако несколько лет назад по непонятным причинам это положение выпало из закона, что привело к появлению ряда проблем. В частности, в случае необходимости центры уже не имели возможности проводить научно-исследовательские работы, связанные с наркотическими и психотропными веществами, поскольку не обладали правовыми полномочиями. Теперь это право будет восстановлено, но обязательным условием для этого должно стать наличие у научно -исследовательских центров соответствующей лицензии, за получение которой они обязаны будут выплатить государственную пошлину.