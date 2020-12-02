Среда, 2 Декабря 2020 12:42

АрмИнфо.Фильм о жизни армянского художника-портретиста Саргиса Мангасаряна (Зако) будет представлен на крупнейшем международном кинофестивале анимационного кино ANNECY в июне 2021 года.

Это анимационный фильм о жизни художника, который во время Второй мировой войны стал пленником концлагеря. Только благодаря своему исключительному таланту он остается живым в концлагере. Это трогательная история о художнике, который вынужден был писать портреты тех, кто подвергал его пыткам.

Фильм <Зако> принял участие в онлайн-работах по развитию проектов анимационных фильмов и пичинге, организованных международным анимационным кинофестивалем ANNECY, Saqanima Georgian Animators Association и <РеАниманией>.

Отметим, что основан на одноименной графической новелле сына художники Тиграна Мангасаряна, который так же является постановщиком картины. Продюсером фильма <Зако> стала Сусанна Хачатрян, сценаристом - Эдгар Багдасарян.