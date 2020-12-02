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 Среда, 2 Декабря 2020 11:29
Марианна Мкртчян

Посольство: Вопрос пропавших без вести находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации

Посольство: Вопрос пропавших без вести находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации

АрмИнфо.Посольство РФ в Армении поступают многочисленные обращения относительно розыска военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, и передачи родственникам тел погибших.

<В полной мере разделяем тревогу и горе семей, столкнувшихся с большой человеческой трагедией. Российский миротворческий контингент и Межведомственный центр гуманитарного реагирования непосредственно вовлечены в решение этой острой проблемы, действуя в тесной координации с компетентными органами Республики Армения и Азербайджанской Республики, а также уполномоченными международными организациями. Данный вопрос находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации, придающего особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.  Напоминаем, что для помощи тем, кто оказался в этой трагической ситуации, Министерством обороны Республики Армения создана специальная Комиссия по сбору и обработке информации по военнослужащим и другим лицам, погибшим, пропавшим без вести и попавшим в плен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе>, - говорится в заявлении посольства РФ в Армении.  В посольстве напомнили контактные данные созданной структуры: г. Ереван, ул. Улнеци, д.56/5, телефон <горячей линии> - 81-35.  Отметим, что в эти дни родители и родственники лиц пропавших без вести в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта неоднократно приходили к посольств с просьбой оказать содействие в поиске их близких. 


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