Вторник, 1 Декабря 2020 16:23

АрмИнфо.На кредитные средства Азиатского банка развития в столице Армении - Ереване - стартовали работы по реконструкции школы N116.

Как передает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур РА, школа расположена в квартале Араратян общины Малатия-Себастия. Трехэтажное здание, построенное в 1976 году, сейчас находится в сейсмически опасном состоянии. Хотя в школе был

современный, хорошо оборудованный компьютерный класс, лаборатории биологии, химии, физики, условия сейсмики не позволяли организовать нормальный учебный процесс, поэтому было принято решение снести здание и построить новое. Вновь построенная школа будет сейсмостойкой на случай землетрясения силой 9 баллов, будет иметь противопожарную изоляцию, системы отопления, она будет адаптирована для детей с ограниченными возможностями, будет иметь лифт, удобный тренажерный зал. В строительство школы выделено 1 миллиард 355 миллионов 400 тысяч драмов, 16,7% из которых предоставлено правительством Армении, остальное - заем Азиатского банка развития. Новый корпус рассчитан на 450 учащихся.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в рамках кредитного соглашения, подписанного между правительством Армении и Азиатским банком развития, Фонд территориального развития Армении реализует программу повышения сейсмической безопасности, которая предусматривает строительство или укрепление как минимум 46 школ в Армении и обеспечение безопасных условий обучения для 18 900 учащихся. Предусматривается также пересмотреть нормы сейсмического строительства, разработать руководящие принципы сейсмического строительства, разработать карту сейсмической опасности, модернизировать национальную сеть наблюдений за сейсмической защитой и т.д. В рамках проекта уже зафиксированы первые результаты. В частности, завершено строительство 153-ей ереванской школы и 7- ой Ванадзорской школы. Работа ведется в семи школах. В этом году ожидается завершение строительства как минимум четырех школ, а также проектирование пятнадцати школ, после чего будут объявлены тендеры на отбор подрядчиков. Таким образом, 2 из 46 школ уже завершили основной и ключевой показатель программы, 7 находятся в стадии строительства, 23 на стадии проектирования. Программа стартовала в 2015 году и должна быть завершена к 2024 году. Общий бюджет программы составляет 107 миллионов долларов. Кредит Азиатского банка развития составляет 88,5 млн долларов, а софинансирование государства - 18,5 млн долларов. Отметим, что в рамках программы повышения сейсмостойкости, финансируемой Азиатским банком развития, предусмотрено укрепить здания порядка 400 школ. На данном этапе отобрано 46 наиболее уязвимых образовательных учреждений. Проведенные международными экспертами исследования показали, что есть необходимость в сносе 6 школ в Ереване и строительстве на их месте новых, способных выдержать землетрясение силой до 9 баллов. В числе этих школ - Ереванская средняя школа N18, Ереванская старшая школа им. Гераци, ереванский образовательный комплекс им. Акопа Коджояна, ереванская школа N6, ереванская школа N116 и ереванская школа N95. Строительство 6 новых школ начнется уже в текущем году.