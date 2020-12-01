Arminfo.info




﻿
 Вторник, 1 Декабря 2020 16:19
Алина Оганесян

Железная дорога покоряется железной воле

Железная дорога покоряется железной воле

АрмИнфо.14:00, перрон Ереванского железнодорожного вокзала. Минута в минуту на станцию прибыл пригородный электропоезд (ЭП2Д), курсирующий по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван.

С его прибытием пассажиры понемногу стали выстраиваться в очередь, чтобы проводник измерил температуру, прежде чем будет позволено войти в вагон. Ведь карантин не отменяли, а значит меры предосторожности должны быть строго соблюдены. Подобная дисциплинированность и пунктуальность граждан, признаться, приятно удивили. В голове промелькнуло: видимо, на железной дороге иначе не бывает.


Так как по расписанию электропоезд должен был тронуться из станции в 14:25, у нас было время, чтобы лично познакомится с человеком, который уже ровно 40 лет работает машинистом на железной дороге. Мне казалось, что человек, управляющий электропоездом на протяжении такого длительного времени, должен выглядеть, как минимум утомленный будничной рутиной. Но машинист пассажирского электропоезда «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД) Ашот Саркисян встретил нас с улыбкой, выглядел довольно бодро, а трудовому настроению можно было позавидовать. «Я пришел сюда совершенно случайно, а остался надолго», - начинает он знакомство с шутки. 


Известный факт - обычно «колею» выбирают те, кто вырос в семье железнодорожников, однако история Саркисяна несколько отличается от участи потомственных работников железной дороги. «В нашей династии машинистов не было, никто из родных никогда не работал на железной дороге. Но еще в школьные годы я понимал, что хочу стать машинистом поезда. Время было такое. Поступил в Ереванский железнодорожный техникум, где раньше «ковались» отечественные железнодорожники», - рассказывает он. После двухмесячной практики на железной дороге его призвали на военную службу. Примечательно, что по истечении двух лет, проведенных в рядах армии, его намерения не изменились, и он, словно по накатанной колее, вернулся на железную дорогу. Но начал, согласно установленному порядку, с должности помощника машиниста. После 4 лет работы в должности помощника Саркисяну доверили управление грузовым составом, а погодя еще некоторое время – пассажирским поездом. 
«Машинистами сразу не становятся. Необходимо как минимум 2 года поработать помощником машиниста. Кто-то задерживается на этой должности 10 лет, а бывает так, что и всю жизнь. Все зависит от того, смог ли человек приобрести необходимые качества для профессии машиниста, требования к которой достаточно высоки», - заметил он.


С Ашотом Саркисяном мы беседовали во время недолгих остановок на станциях пути следования, так как меня предупредили, что отвлекать машиниста разговорами в процессе управления электропоездом нельзя. Поэтому, когда электропоезд тронулся, оставив позади перрон и станцию, я смиренно следила за ловкостью движений машиниста, сопоставляя подобную легкость с тоннажем вагонов подвижного состава, который плавно курсировал по пути следования. И наблюдая в перерывах за сменяющимися пейзажами мне казалось, что понемногу я начинаю осознавать всю «романтику железной дороги», о которой так часто говорят. 


Однако, как у Некрасова «быстро лететь по рельсам чугунным, думать думу свою...» у машиниста не получится. Поэтому «романтика» железной дороги, скорее, как мне показалось, открыта только для пассажиров. Ведь все внимание машиниста должно быть приковано к управлению подвижным составом, что подразумевает собой в первую очередь ответственность за жизни людей. «Когда смотришь со стороны - кажется легко, но это на самом деле тяжелая работа», - поделился с нами машинист со стажем. 


Пожалуй, можно согласиться, хотя бы потому что, работая машинистом нужно быть готовым слышать в течение 8 часов рабочего дня непрерывное лязганье стрелок электровоза, пронзительные сигналы, срабатывающие каждые 90 секунд, на которые машинист обязан среагировать, нажав на соответствующую кнопку. В обратном случае техника посчитает его спящим и остановит подвижной состав. 
Наша поездка также началась с гудков.

Только тронувшись со станции, Саркисян поприветствовал движущийся навстречу по параллельной колее вагон метро. Эдакая профессиональная солидарность, несмотря на разницу классов подвижных составов. Очередным, но уже предупреждающим сигналом наш машинист среагировал на перебегающую по железнодорожным путям женщину. «К сожалению, это у нас обычное дело, когда дети играют на рельсах, люди проходят по железнодорожным путям, или выходят на путь домашние животные. Бывали даже случаи, когда молодые люди выезжали на рельсы на машинах, не реагируя на раздающиеся предупредительные сигналы. В таких случаях машинист должен действовать точно и грамотно, у него должно быть всегда одно, но верное решение. Мне за 40 лет приходилось не раз применять экстренное торможение. Но вся боль в том, что люди не понимают, что состав сразу остановиться не может. Поэтому, к большому сожалению, из-за подобной человеческой безалаберности, ДТП на железной дороге также неизбежны, как и человеческие жертвы», - поделился он. 


Слушая подобные рассказы, понимаешь, что железная дорога требует дисциплины и ответственности не только у машиниста, но и всех, кто так или иначе пересекается с ней. Но самым примечательным, на мой взгляд, конкретно в этой профессии является то, что данная специальность к себе не подпустит, если человек изначально не обладает качествами, требующимися для этого ремесла. Если в случаях с другими профессиями со временем можно наработать в себе качества, присущие тому или иному роду деятельности, то железная дорога слишком избирательна, и сама определяет своих машинистов. Подтверждением чему стал мой короткий разговор с помощником машиниста. Во время всей поездки он поддерживал связь исключительно с диспетчерами, при высадке и посадке пассажиров следил за их безопасностью, контролировал время остановок на пригородных станциях. Меня разбирало любопытство, поэтому я обратилась к нему с вопросом не хотел ли он стать машинистом? Ведь согласно хваленному выражению «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Его честность и осознанность, признаться, меня поразили. Помощник машиниста сказал: «Для этой профессии у меня нет той ответственности, которая необходима. А мы несем ответственность за жизнь людей». Из чего следует, что профессия железнодорожника не выковывает характер, а подпускает к себе только тех, кто прежде чем встать на колею, хорошо осознает всю серьезность и ответственность предстоящей работы. 


Начало рабочего дня машиниста и его помощника существенно отличается от того, как начинаются трудовые будни человека какой-либо другой профессии. Каждый день вместе со своим помощником машинист обязан пройти медосмотр, который включает также проверку на наличие алкоголя в организме и общее самочувствие. После полного обследования и получения удовлетворительных результатов, локомотивная бригада проходит инструктаж и получает карту рабочего маршрута. И даже после этого машинист все еще не выходит в путь. Следующим этапом обычного его утра становится осмотр подвижного состава. На все эти процессы уходит порядка 2 часов. Занять свое рабочее место машинист может только после точной убежденности в отсутствии неисправностей. 


А рабочее место машиниста электропоезда Саркисяна сегодня представляет собой кабину, оснащенную современным оборудованием и многофункциональным пультом с множеством мониторов, тумблеров и комплексной системой управления, диагностики и безопасности. Кроме того, на электровозе установлена система диагностики состояния здоровья и бодрствования машиниста, и в случае любых отклонений от нормы моментально сигнализирует об этом. «Если я мысленно отвлекаюсь, система тут же реагирует», - смеется он, указывая на прикрепленный к запястью датчик. А в случае, к примеру, если снижается давление машиниста, подвижной состав исходя из соображений безопасности, может даже остановиться. 

Однако, по словам нашего собеседника, технологическое развитие особых изменений в работу не внесло, да и сложностей с работой в советское время, как таковых, он не припомнил. «Да, потребовалось время, чтобы научиться эксплуатировать новую технику. Но от нас, как и тогда, так и сейчас требуется высокая дисциплинированность и бережное отношение к технике. Невзирая на всю ее конструкцию, техника очень чувствительна. Еще для этой работы необходимо крепкое здоровье и самое главное желание работать на железной дороге. Без желания ничего не выйдет», - рассказывает машинист. 
Неужели, никогда не хотелось сменить эти горизонты, или отправиться в другую страну? «До сегодняшнего дня меня не посещала подобная мысль, - отмечает железнодорожник. – А просторы родины никогда надоесть не могут, наоборот, успокаивают».


Времени на разговор оставалось мало, нам нужно было сходить на станции в Армавире, поэтому в конце разговора я успела спросить у машиниста только о разнице вождения грузового и пассажирского поезда. На что он ответил, что ввиду отличия целевого значения подвижных составов, управление каждым из них имеет свои трудности и особенности. «С людьми – ответственность выше», - вновь напомнил о себе и об ответственности помощник машиниста. Его руководитель перечить ему не стал, а спокойно продолжал маневрировать электропоездом, всматриваясь в знакомые ему до мелочей пейзажи и горизонты, а меня не оставляло чувство уважения к этой стойкости и преданности своей профессии. 
Мы, как и договаривались, простились с ним на Армавирской железнодорожной станции. Но по возвращению в Ереван я поняла, что даже если не успела задать машинисту все интересующие вопросы, одно для меня после этой поездки стало очевидным. Наверное, это самое важное, что нужно знать об этой профессии – железная дорога покоряется только людям с железной волей, каким и является машинист электропоезда Ашот Саркисян.


Лента новостей
Армения готова развивать двустороннее сотрудничество с иранской стороной в борьбе с терроризмомАрмения готова развивать двустороннее сотрудничество с иранской стороной в борьбе с терроризмом
М.Помпео: Турция подрывает единство альянсаМ.Помпео: Турция подрывает единство альянса
Президент Арцаха: После тяжелых испытаний предстоит большая работа в сфере обороныПрезидент Арцаха: После тяжелых испытаний предстоит большая работа в сфере обороны
Министерство экономики и производственных инфраструктур Карабаха сообщает о компенсации коммунальных затрат населением Арцаха в декабре 2020 года и в течение 2021 годаМинистерство экономики и производственных инфраструктур Карабаха сообщает о компенсации коммунальных затрат населением Арцаха в декабре 2020 года и в течение 2021 года
ОДКБ сформируют механизм для рассмотрения биологических угрозОДКБ сформируют механизм для рассмотрения биологических угроз
В вопросе обмена военнопленных Азербайджан выступает за принцип В вопросе обмена военнопленных Азербайджан выступает за принцип "всех на всех"
Центр армянской столицы вновь охвачен акциями протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра РА .Центр армянской столицы вновь охвачен акциями протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра РА .
С. Лавров: Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликтаС. Лавров: Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта
Глава Минобороны Армении привлек внимание партнеров по ОДКБ на ситуацию в Нагорном КарабахеГлава Минобороны Армении привлек внимание партнеров по ОДКБ на ситуацию в Нагорном Карабахе
Парламентская фракция Парламентская фракция "Мой шаг" проводит закрытое заседание с участием спикера Национального Собрания
Банк ВТБ (Армения) продлевает акцию «Выгодное вложение»Банк ВТБ (Армения) продлевает акцию «Выгодное вложение»
Родственники без вести пропавших военнослужащих продолжают тщетно обивать порoги различных госинстанцийРодственники без вести пропавших военнослужащих продолжают тщетно обивать порoги различных госинстанций
Армения на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде будет представлена 9 спортсменамиАрмения на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде будет представлена 9 спортсменами
Америабанк привлекает капитал второго уровня от АО «Симбиотикс»Америабанк привлекает капитал второго уровня от АО «Симбиотикс»
ППА и ПА в ходе очередного заседания парламента намерены обсудить вопрос о возвращении армянских военнопленных на родинуППА и ПА в ходе очередного заседания парламента намерены обсудить вопрос о возвращении армянских военнопленных на родину
Левон Тер-Петросян: Нынешние власти Армении не могли, а тем более, не имели права игнорировать требование властей АрцахаЛевон Тер-Петросян: Нынешние власти Армении не могли, а тем более, не имели права игнорировать требование властей Арцаха
На кредитные средства АБР в Ереване стартовали работы по реконструкции школы N116На кредитные средства АБР в Ереване стартовали работы по реконструкции школы N116
Железная дорога покоряется железной воле Железная дорога покоряется железной воле
Блок <Мой шаг> не обсуждал вопрос о проведении досрочных выборовБлок <Мой шаг> не обсуждал вопрос о проведении досрочных выборов
Племянник Сержа Саргсяна принимает свою винуПлемянник Сержа Саргсяна принимает свою вину
Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБШойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ
Экс-президенты Карабаха ответили Пашиняну на его записи по поводу КарабахаЭкс-президенты Карабаха ответили Пашиняну на его записи по поводу Карабаха
Постпред США: Участие Турции в конфликте в Карабахе - Постпред США: Участие Турции в конфликте в Карабахе - "проблематично" с точки зрения поддержания единства в рядах НАТО
Айк Алумян: Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается оказать давление на судейАйк Алумян: Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается оказать давление на судей
В Кремле не стали комментировать вопрос создания коридора из Азербайджана в НахиджеванВ Кремле не стали комментировать вопрос создания коридора из Азербайджана в Нахиджеван
Российский дипломат заверяет: Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в перешедших под его контроль районахРоссийский дипломат заверяет: Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в перешедших под его контроль районах
Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложеноСудебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено
Представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству США в АрменииПредставители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству США в Армении
Премьер РА: Деятельность и поддержка, которую семья Джоркаефф осуществляет во благо Армении и Арцаха, очень значимыПремьер РА: Деятельность и поддержка, которую семья Джоркаефф осуществляет во благо Армении и Арцаха, очень значимы
САР вплотную занялся разработкой дорожной картой по выводу Армении и Арцаха из кризисаСАР вплотную занялся разработкой дорожной картой по выводу Армении и Арцаха из кризиса
Алиев: Карабахского конфликта больше нет, а жители Арцаха - граждане АзербайджанаАлиев: Карабахского конфликта больше нет, а жители Арцаха - граждане Азербайджана
Депутат Гор Геворкян сообщил, что покидает фракцию Депутат Гор Геворкян сообщил, что покидает фракцию "Мой шаг"
Алиев раскрыл детали переговоров по Лачинскому коридору - дальнейшая судьба Бердзора до сих пор непонятнаАлиев раскрыл детали переговоров по Лачинскому коридору - дальнейшая судьба Бердзора до сих пор непонятна
С 7 декабря школы Армении перейдут на очное обучениеС 7 декабря школы Армении перейдут на очное обучение
Турция и Россия подписали Протокол о Совместном центре по КарабахуТурция и Россия подписали Протокол о Совместном центре по Карабаху
Гегам Манукян и его соратники по просьбе Гарегина Второго прекратили голодовкуГегам Манукян и его соратники по просьбе Гарегина Второго прекратили голодовку
Прогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и ИраномПрогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и Ираном
Родители пропавших без вести от безысходности просят Россию и лично Путина помочь в поисках их близкихРодители пропавших без вести от безысходности просят Россию и лично Путина помочь в поисках их близких
Прогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будетПрогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будет
Арман Татоян: Власти Азербайджана должны понести наказание за совершенные преступленияАрман Татоян: Власти Азербайджана должны понести наказание за совершенные преступления
В Армении выявлено 843 новых случая заражения коронавирусомВ Армении выявлено 843 новых случая заражения коронавирусом
Вице-губернатор Ширакской области подал в отставкуВице-губернатор Ширакской области подал в отставку
Президент Карабаха начинает политические консультации с целью формирования правительства национального согласияПрезидент Карабаха начинает политические консультации с целью формирования правительства национального согласия
Внедрена новая система безопасной работыВнедрена новая система безопасной работы
Ереван и Лондон обсудили текущую ситуацию в Арцахе и региональные процессыЕреван и Лондон обсудили текущую ситуацию в Арцахе и региональные процессы
Глава Минобороны Армении и посол США обсудили перспективы расширения сотрудничестваГлава Минобороны Армении и посол США обсудили перспективы расширения сотрудничества
Нерушимость госграницы Армении в Сюникской области поставлена под вопрос ?Нерушимость госграницы Армении в Сюникской области поставлена под вопрос ?
Сиг идет на нерест - с завтрашнего дня рыбалка на Севане запрещенаСиг идет на нерест - с завтрашнего дня рыбалка на Севане запрещена
Новый глава офиса МККК в Армении приступает к работе - прошли переговоры с вице- премьеромНовый глава офиса МККК в Армении приступает к работе - прошли переговоры с вице- премьером
Правительство России представило свою версию разговора Пашинян-Мишустин: в центре внимания КарабахПравительство России представило свою версию разговора Пашинян-Мишустин: в центре внимания Карабах
Акар: Диалог с РФ по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжаетсяАкар: Диалог с РФ по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжается
Граждане проводят акцию протеста перед правительством Армении с требованием отставки ПашинянаГраждане проводят акцию протеста перед правительством Армении с требованием отставки Пашиняна
Губернатор Сюникской области подал в отставкуГубернатор Сюникской области подал в отставку
Армения и Чехия обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере окружающей средыАрмения и Чехия обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере окружающей среды
Министр обороны Армении и посол России обсудили деятельность российских миротворцев в КарабахеМинистр обороны Армении и посол России обсудили деятельность российских миротворцев в Карабахе
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей  Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей  
Премьер-министр провел консультации с представителями правоохранительных органовПремьер-министр провел консультации с представителями правоохранительных органов
Из зоны карабахского конфликта за это время было извлечено более 600 телИз зоны карабахского конфликта за это время было извлечено более 600 тел
Мишустин проинформировал Пашиняна о проведении заседания Евразийского межправсовета в дистанционном режимеМишустин проинформировал Пашиняна о проведении заседания Евразийского межправсовета в дистанционном режиме
Ереван продолжает модернизировать лифтовое хозяйствоЕреван продолжает модернизировать лифтовое хозяйство
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и ИраномПрогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и Ираном
Прогноз: Арцах может стать для Азербайджана троянским конемПрогноз: Арцах может стать для Азербайджана троянским конем
Таймер будущего взрываТаймер будущего взрыва
Прогноз: 9-й пункт превратит Армению в АджариюПрогноз: 9-й пункт превратит Армению в Аджарию
Аналитик: Резолюция французского Сената – шаг по сдерживанию турецкой экспансииАналитик: Резолюция французского Сената – шаг по сдерживанию турецкой экспансии
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности