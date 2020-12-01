Вторник, 1 Декабря 2020 16:10

АрмИнфо. Депутат от фракции <Мой шаг> Карен Амбарцумян заявил, что правящий блок не обсуждал вопрос о возможности проведения досрочных выборов.

В беседе с журналистами депутат заметил, что этот вопрос сейчас не так уж актуален. По словам депутата, сегодня Армения столкнулась с огромным количеством вызовов. <Если мы хотим преодолеть стоящие перед нами вызовы, мы должны объединиться. Нельзя допустить углубления внутриполитического кризиса, этот путь приведет к непоправимым последствиям. Давайте вместе начнем решать все имеющиеся проблемы, и я уверен, что в этом случае все сложится хорошо>, - заключил Амбарцумян.