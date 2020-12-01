Вторник, 1 Декабря 2020 16:04

АрмИнфо. Поведение Турции в районах Восточного Средиземноморья, участие страны в недавнем вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе, а также приобретение у России зенитных ракетных комплексов С-400 являются "проблематичными" с точки зрения поддержания единства в рядах НАТО.

Об этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила газете The National в преддверии саммита министров иностранных дел стран НАТО.

При этом она напомнила, что сила НАТо именно в его единстве. "Особенно нас беспокоит покупка С-400. Мысль о том, что вы можете поместить систему противовоздушной обороны российского производства в центр нашего альянса, выходит за рамки границ. Мы неоднократно указывали на это Турции", - отметила Хатчинсон, призвав Анкару отказаться от этого шага, пока еще не слишком поздно.

Напомним, что Турция оказала открытую поддержку Азербайджану в его широкомасштабной агрессии против Арцаха, инициированной 27 сентября. Крое прямого вовлечения в конфликт в Карабахе, турецкая сторона вербовала и перебрасывала в район боевых действий наемников с Ближнего Востока.