Вторник, 1 Декабря 2020 15:17

АрмИнфо. Адвокат второго президента в Армении Айк Алумян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян пытается оказать давление на судей. Об этом адвокат заявил в беседе с журналистами.

По словам Алумяна, вчера премьер организовал консультации с представителями правовой системы Армении. "Примечательно, что на встречу были приглашены именно те судьи, которые ранее отклонили ходатайство прокуратуры об аресте ряда граждан. Ни в одной цивилизованной стране судей не собирают по звонку", - подчеркнул адвокат. Он также сообщил, что команда адвокатов подала жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что власть Армении пытается оказать давление на судей. "Подобное происходит далеко не в первый раз, мы привели факты блокирования зданий судов Армении, и многие другие подобные инциденты. Сейчас же, судей просто приглашают в правительство, под предлогом консультаций, это также можно расценить как факт давления. Складывается впечатление, что премьер специально представляет нам факты, чтобы мы выиграли это дело", - заявил Алумян.