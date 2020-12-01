Вторник, 1 Декабря 2020 14:57

АрмИнфо.Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено. Об этом сообщает группа адвокатов второго президента Армении.

Следующее заседание по делу состоится 8 декабря в 13:00. Судья Анна Данибекян отложила судебное заседание из-за неявки адвоката бывшего министра обороны Сейрана Оганяна Карена Межлумяна. Межлумян ранее оповестил суд о том, что не сможет явиться на заседание.

Отметим, что второй президент Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в Армении в рамках событий 1 марта 2008 года.