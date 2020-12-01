Вторник, 1 Декабря 2020 14:56

АрмИнфо. Представители творческой интеллигенции сегодня провели очередное шествие к посольствам стран - членов МГ ОБСЕ в поддержку родителей пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих. Сегодня шествие направилось к посольству США в Армении.

Вчера представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству Франции в Армении, а в воскресенье к посольству Российской Федерации.

Актер Грант Тохатян сообщил, что встречался с консулом России в Армении, который сообщил, что постарается в ближайшее время организовать встречу с послом. Тохатян сказал, что надеется на содействие послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Мы отдадим письмо представителю посольства США в Армении, ранее письма были вручены представителям посольств Франции и России", - заметил он.

В письмах, участники акции отмечают, что после подписания трехстороннего соглашения прошло уже много времени, однако в Азербайджане по сей день находятся пленные и военнопленные. Они просят послов передать просьбу интеллигенции Армении руководству данных стран, и оказать содействие в возвещении армянских военнопленных в Армению. "Все что касается возвращения территорий, выполняется с поразительной быстротой и точностью. Однако, о наших пленных вестей нет. Подобная ситуация недопустима", - заметил Тохатян. Поэтому представители интеллигенции решили поднять этот вопрос перед представителями посольств стран- сопредседателей Минской группы. Тохатян заметил, что эту акцию нельзя политизировать, так как единственная цель участников митинга - как можно скорее вернуть домой армянских пленных и военнопленных.

Тохатян встретился с представителями посольства США и передал им

письмо. Он сообщил, что письмо будет передано послу США в Армении

Линн Трейси. "После того, как письмо будет передано послу США, и она

с ним ознакомится, нам будет дан ответ. Мы надеемся на встречи со

всеми послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заключил актер.

Отметим, что в прошедшую субботу на площади Шарля Азнавура представители творческой интеллигенции Армении провели первую акцию. На митинге продюсер Армен Григорян отметил, что предлагает провести шествие, похожее на шествие <бессмертного полка>, призвав взять с собой фотографии всех военнослужащих, которые пропали без вести или попали в плен, и пройтись по всем посольствам в Армении, представив им сложившуюся ситуацию.