Вторник, 1 Декабря 2020 14:37

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверяет, что урегулировал нагорно-карабахский конфликт и его больше нет. Как сообщает АзерТАдж, с таким утверждением Алиев младший выступил в своем обращении к нации.

"Наша победа - это историческая Победа. Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты. Посмотрите, мы сейчас прокладываем железную дорогу из Барды в Агдам. Расстояние от Агдама до Ханкенди (Степанакерт -столица Арцаха) составляет 20-30 километров. А сколько времени займет поездка из столицы Армении в Ханкенди", - сказал Алиев, при этом добавив, что сегодня необходимо строить свою стратегию, предпринимать тактические действия так, чтобы отныне в этом регионе не было ни одного источника угрозы.

Он также напомнил, что в девятом пункте трехстороннего Заявления от 9 ноября, указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и транспортные связи.

"В целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России и по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана", - продолжил президент Азербайджана, при этом похваставшись, что мол этот 9-й пункт был включен в Заявление исключительно по его настоянию.

В этой связи он также вынужден был признать, что в мирном плане, который обсуждался на протяжении долгих лет, такого ясного и конкретного положения не было, предполагалось, что откроются все коммуникации, но про коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, речи не шло.

При этом Алиев заверил, что этот коридор будет абсолютно безопасным. "В то же время второй вопрос - строительство по согласованию сторон новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана - для полного и ориентированного на будущее решения этого вопроса был включен и дополнительный пункт. А именно, что в случае необходимости должно быть два коридора. Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду. Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому", - сказал президент Азербайджана, заверив, что Азербайджан готов к сотрудничеству.

Алиев сказал, что среди указанных в девятом пункте вопросов первостепенным для страны является вопрос соединения Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и в то же время создание нового транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией.

<Как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку- Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и этот проект, - уверен, что это произойдет, - то это будет новой связью, и каждая из пяти стран может извлечь выгоду из этого. Что может быть лучше этого проекта для региональной безопасности и сотрудничества? Ничего. Сегодня - 1 декабря - мы уже видим развитие этих работ. Могу сказать, что Закрытому акционерному обществу <Азербайджанские железные дороги> уже дано указание проанализировать железную дорогу Горадиз-Зангилан, которую разрушил ненавистный враг, произвести предварительные подсчеты. В то же время в рамках визита делегации Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены, в том числе и вопросы восстановления железных дорог", - подытожил Алиев.