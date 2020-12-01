Вторник, 1 Декабря 2020 13:12

АрмИнфо. По итогам переговоров с российской стороной по техническим аспектам функционирования Совместного наблюдательного центра по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, подписан соответствующий протокол. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Twitter Министерство национальной обороны Турции.

"Протокол определяет основы и принципы работы Совместного центра по Карабаху. Проводятся работы по скорейшему началу работу Совместного турецко-российского центра", отметили в оборонном ведомстве Турции.

Договоренность о создании совместного мониторингового Центра была достигнута 11 ноября главами оборонных ведомств Турции и России Хулуси Акаром и Сергеем Шойгу.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Также достигнута договоренность о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет расположен на территории Азербайджана. 17 ноября парламент Турции одобрил президентский указ, предусматривающий отправку войск в Азербайджан сроком на один год.