Вторник, 1 Декабря 2020 13:08

АрмИнфо.Слухи о заселении подконтрольных Азербайджану территорий Арцаха, перемещаемыми Турцией сирийцами - туркоманами, имеют весьма серьезный потенциал превратиться в реальность. Подобное мнение выразил АрмИнфо тюрколог Рубен Мелконян.

"Убежден, что один лишь факт очевидного участия Турции в 44-дневной войне внушает уверенность в продолжении активного турецкого участия в послевоенном устройстве захваченных территорий. Разумеется, с учетом собственных политических приоритетов. Еще одно весьма важное обстоятельство - это традиционное, многовековое место и роль демографии в политике Анкары. Турция всегда осуществляла политику нейтрализации будущих угроз и создания дополнительных угроз для враждебных стран на всех завоеванных территориях", - отметил тюрколог.

В этом свете, Мелконян оценивает перспективу заселения оккупированных территорий Арцаха лояльными Турции группами людей как вполне реальную. По его оценкам, речь идет о террористах и их семьях. О людях, способных в любой, нужный для Анкары момент, трансформироваться из гражданского населения в радикальных террористов и принять участие в военных операциях. Иными словами, подобное население фактически позволяет Турции иметь под рукой, готовые к бою, террористические подразделения.

Подобное турецкое целеполагание, по оценкам эксперта, автоматически входит в противоречие с интересами Армении, России, и конечно, Ирана. И той же России с целью защиты собственных интересов позволять террористам закрепляться в регионе, прилегающим к ее собственным границам, не следует. С другой стороны, присутствие на этой территории террористического населения дает Москве политическую возможность, прекрасный повод в любой момент инициировать антитеррористическую операцию.

"Предотвратит ли Москва переброску террористов на оккупированные территории Арцаха изначально, или же предпочтет создать более серьезные основания для контрмер после их появления, станет ясно в обозримом будущем. Но то, что Москва и Тегеран не могут допустить размещения на арцахских территориях туркоманов в интересах Турции однозначно. Таким образом, Россия и ИРИ неминуемо предпримут шаги в данном направлении уже сейчас, либо в скором будущем. Определение сроков зависит исключительно от политической целесообразности.

Однако то, что именно присутствие террористов станет одной из ключевых видимых причин будущего конфликта Турции с Россией или Ираном понятно уже сегодня", - подытожил Мелконян. -