Вторник, 1 Декабря 2020 12:12

АрмИнфо.Вице-губернатор Ширакской области Вардан Григорян подал в отставку. Об этом Григорян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Григорян подчеркнул, что принял данное решение в связи с критическим положением, сложившимся в стране.

"Для меня интересы государство превыше интересов политических групп, поэтому я принял решение уйти с должности. Эта должность не дает никаких рычагов для строительства государства, реформ и принятия важных решений. В тоже время, она сковывает меня в вопросах выражения гражданской позиции. Разделение граждан на черных и белых не могут решить стоящие перед страной вопросы.

Ситуация вынуждает нас пойти на кардинальные изменения, уход с поста заместителя губернатора - это не способ уйти от ответственности, а наоборот, взять на себя ответственность, найти пути выхода из ситуации и определиться с шагами, которым нет альтернативы", - заключил Григорян.