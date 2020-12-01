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АрмИнфо.Текущую ситуацию в Арцахе и региональные процессы обсудили входе телефонного разговора глава МИД Армении Ара Айвазян и постоянный секретарь Великобритании по вопросам Европейского соседства и Америки Уэнди Мортон.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Айвазян рассказал о гуманитарном кризисе, возникшем в результате турецко-азербайджанской
агрессии при участии иностранных вооруженных террористов, и шагах, предпринимаемых для его преодоления. В этом контексте министр иностранных Армении дел подчеркнул необходимость участия соответствующих международных организаций в действиях, предпринимаемых для создания и обеспечения условий возвращения перемещенных армян Арцаха на родину.
Айвазян подчеркнул приоритетность восстановления и защиты прав карабахских армян, в том числе путем признания права народа Арцаха на самоопределение.
Стороны коснулись вопросов послевоенного восстановления и поддержания стабильности на Южном Кавказе. В связи с этим министр иностранных дел РА отметил, что экспансионистские амбиции Турции могут иметь разрушительные последствия для всего региона.
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|Российский дипломат заверяет: Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в перешедших под его контроль районах
|Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено
|Представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству США в Армении
|Премьер РА: Деятельность и поддержка, которую семья Джоркаефф осуществляет во благо Армении и Арцаха, очень значимы
|САР вплотную занялся разработкой дорожной картой по выводу Армении и Арцаха из кризиса
|Алиев: Карабахского конфликта больше нет, а жители Арцаха - граждане Азербайджана
|Депутат Гор Геворкян сообщил, что покидает фракцию "Мой шаг"
|Алиев раскрыл детали переговоров по Лачинскому коридору - дальнейшая судьба Бердзора до сих пор непонятна
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|Гегам Манукян и его соратники по просьбе Гарегина Второго прекратили голодовку
|Прогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и Ираном
|Родители пропавших без вести от безысходности просят Россию и лично Путина помочь в поисках их близких
|Прогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будет
|Арман Татоян: Власти Азербайджана должны понести наказание за совершенные преступления
|В Армении выявлено 843 новых случая заражения коронавирусом
|Вице-губернатор Ширакской области подал в отставку
|Президент Карабаха начинает политические консультации с целью формирования правительства национального согласия
|Внедрена новая система безопасной работы
|Ереван и Лондон обсудили текущую ситуацию в Арцахе и региональные процессы
|Глава Минобороны Армении и посол США обсудили перспективы расширения сотрудничества
|Нерушимость госграницы Армении в Сюникской области поставлена под вопрос ?
|Сиг идет на нерест - с завтрашнего дня рыбалка на Севане запрещена
|Новый глава офиса МККК в Армении приступает к работе - прошли переговоры с вице- премьером
|Правительство России представило свою версию разговора Пашинян-Мишустин: в центре внимания Карабах
|Акар: Диалог с РФ по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжается
|Граждане проводят акцию протеста перед правительством Армении с требованием отставки Пашиняна
|Губернатор Сюникской области подал в отставку
|Армения и Чехия обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере окружающей среды
|Министр обороны Армении и посол России обсудили деятельность российских миротворцев в Карабахе
|Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей
|Премьер-министр провел консультации с представителями правоохранительных органов
|Из зоны карабахского конфликта за это время было извлечено более 600 тел
|Мишустин проинформировал Пашиняна о проведении заседания Евразийского межправсовета в дистанционном режиме
|Ереван продолжает модернизировать лифтовое хозяйство
|Столтенберг: В НАТО обсудят усиление активности РФ, в том числе и в Карабахе
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Америабанк успешно разместил первые «зеленые» облигации
|Приложение <Ковид без границ> уже готово к экспериментальному запуску
|"Уральские авиалинии" запускает рейсы из Москвы в Гюмри
|Эдмон Марукян о позиции Никола Пашиняна и о его "Сардарападе"
|Армен Саркисян обратился к Путину по вопросу возвращения военнопленных и заложников, оказавшихся в азербайджанском плену
|В офисах первого и второго президентов Армении жестко отреагировали на высказывания Пашиняна по части несостоявшегося визита бывших президентов в Москву
|Совет МО и МИД ОДКБ рассмотрит проект протокола о внесении изменений в базовое соглашение о миротворческой деятельности Организации
|Представители ВСС проводят встречу с премьер-министром Армении
|Представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству Франции в Армении
|Испанский Сабадель осудил агрессию Азербайджана против Арцаха
|У Пашиняна вновь обсудили вопросы становления ВПК Армении
|Родственники военнослужащих-срочников провели очередную акцию протеста перед зданием правительства Армении
|ГСЧС Арцаха предупреждает об обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов в Аскеранском районе
|Путин: Укрепление безопасности на пространстве ОДКБ - приоритет российского председательства в Организации
|СНБ Армении в связи с заявлениями Гарника Исагуляна обратилась в прокуратуру
|Азербайджан анонсирует строительство новой дороги к границе с Арменией
|На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|В Армении выявлено 356 новых случаев заражения коронавирусом
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