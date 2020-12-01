Вторник, 1 Декабря 2020 10:52

АрмИнфо.Текущую ситуацию в Арцахе и региональные процессы обсудили входе телефонного разговора глава МИД Армении Ара Айвазян и постоянный секретарь Великобритании по вопросам Европейского соседства и Америки Уэнди Мортон.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Айвазян рассказал о гуманитарном кризисе, возникшем в результате турецко-азербайджанской

агрессии при участии иностранных вооруженных террористов, и шагах, предпринимаемых для его преодоления. В этом контексте министр иностранных Армении дел подчеркнул необходимость участия соответствующих международных организаций в действиях, предпринимаемых для создания и обеспечения условий возвращения перемещенных армян Арцаха на родину.

Айвазян подчеркнул приоритетность восстановления и защиты прав карабахских армян, в том числе путем признания права народа Арцаха на самоопределение.

Стороны коснулись вопросов послевоенного восстановления и поддержания стабильности на Южном Кавказе. В связи с этим министр иностранных дел РА отметил, что экспансионистские амбиции Турции могут иметь разрушительные последствия для всего региона.