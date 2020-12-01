Вторник, 1 Декабря 2020 10:50

АрмИнфо.Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян на встрече с послом США в Армении Линн Трейси представил ход выполнения достигнутых договоренностей, после прекращении боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства обороны РА, в качестве приоритета были выделены вопросы возвращения пленных, поиска пропавших без вести, обмена телами погибших, интенсивная работа с МККК, Минобороны РФ и командованием российского миротворческого контингента, расположившегося в Арцахе.

Арутюнян также сообщил, что проводится анализ военных действий и оценка упущений, которые могут привести как к структурным изменениям, изменениям процедур принятия решений, тактики, так и к законодательным поправкам. В ходе встречи были обсуждены и возможности придания нового импульса армяно-американскому сотрудничеству в области обороны. Собеседники договорились, что в результате дополнительных обсуждений будут инициированы новые направления сотрудничества и установлены сферы, исходящие из приоритетных интересов сторон