Понедельник, 30 Ноября 2020 21:54

АрмИнфо. Нерушимость госграницы Армении в Сюникской области поставленa под вопрос Так, сегодня в ряде СМИ циркулировала информация о том, что ряд сел Армении в Сюникской области и капанский аэропорт также передаются Азербайджану согласно печально известному соглашению от 9 ноября.

Однако реакции официальных структур несущих ответсвенность по этому вопросу так и не последовало. Меж тем, глава общины Капан Сюникской области Армении Геворк Парсян минутами ранее сообщил, что граница между Арменией и Азербайджаном согласно делимитации Советского периода проходила близ Капанского аэропорта.

"Однако, аэропорт остаётся на армянской территории ", - заявил Парсян. Стоит заметить, что лицо поставившее подпись под этим позорным актом капитуляции до сих пор не выступил с четкими разъяснениями по части того какие территории передаются Азербайджану.