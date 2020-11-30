Понедельник, 30 Ноября 2020 20:03

АрмИнфо. Диалог с РФ по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжается в соответствии с графиком. Об этом сообщил министр нацобороны Турции Хулуси Акар на заседании с командующими родами войск ВС Турции в режиме видеоконференции.

Акар напомнил, что вслед за трехсторонним заявлениям по Карабаху, был подписан меморандум между главами оборонных ведомств Турции и РФ по созданию Мониторингового центра на территории Азербайджана, передает Анадолу.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Также достигнута договоренность о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет расположен на территории Азербайджана. 17 ноября парламент Турции одобрил президентский указ, предусматривающий отправку войск в Азербайджан сроком на один год.