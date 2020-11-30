Понедельник, 30 Ноября 2020 17:34

АрмИнфо.Столичный муниципалитет продолжает процесс установки 500 новых лифтов в многоквартирых зданиях. Как сообщает пресс-служба мэрии, по положению на сегодняшний день в городе провели работы по смене 251 лифта.

Согласно информации компании-подрядчика, оставшиеся 249 лифтов уже закуплены и отправлены в Армению. <За последние 30 лет в Армении было заменено порядка 20 лифтов>, - говорится в источнике.

Отметим, что в Ереване в общей сложности насчитывается 4666 лифтов в мнеогоквартирных высотках, подавляющая часть из коих давно изношена и нуждается в замене.

Отметим, что со стороны белорусских и российских производителей лифтов в мерию поступали предложения открыть ответочное производство лифтового оборудования, что существенно снижало бы его окончательную цену, создавало новые рабочие места и возможности для их самостоятельного технического обслуживания. Однако мэрия предпочла просто закупать готовые лифты. Откуда закупается лифтовое оборудование и по каким ценам мэрия Еревана не сообщает.