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АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину по вопросу возвращения военнопленных и заложников, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана.
Как сообщает пресс-служба президента РА, в частности, в письме Саркисяна к Путину говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в азербайджанском плену.
"Посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне болезненного вопроса возвращения из Азербайджана наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших", - отметил Саркисян в своем письме.
Отметим, что несмотря на то, что с момента прекращения боевых действий прошло 20 дней, до сих пор нет точных данных о количестве военнопленных и пленных, находящихся под юрисдикцией Азербайджана, а также число погибших и пропавших без вести лиц.
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|В офисах первого и второго президентов Армении жестко отреагировали на высказывания Пашиняна по части несостоявшегося визита бывших президентов в Москву
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|Представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству Франции в Армении
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|ГСЧС Арцаха предупреждает об обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов в Аскеранском районе
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|СНБ Армении в связи с заявлениями Гарника Исагуляна обратилась в прокуратуру
|Азербайджан анонсирует строительство новой дороги к границе с Арменией
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|В Армении выявлено 356 новых случаев заражения коронавирусом
|Президент Армении считает, что правительство должно уйти в отставку
|"Fly Armenia Airways" пополнила свой авиапарк самолетом Boeing 737-400
|Прогноз: Арцах может стать для Азербайджана троянским конем
|Эксперт: Итогами 44-дневной войны недовольны все
|САР: Путин лично занимается вопросом армянских пленных, находящихся в Азербайджане
|Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, параллельно обеспечивается возврат беженцев
|Премьер-министр Армении представил новые факты ситуации, сложившейся в период войны
|Французская гуманитарная помощь Армении обеспечит образованием 4 тыс. армянских детей
|Жан-Батист Лемуан: Франция окажет Армении долгосрочное содействие
|Генпрокуратура обратилась в Интерпол для нейтрализации незаконного розыска армянских и арцахской должностных лиц
|Филиал Конверс Банка в Степанакерте с 30 ноября возобновит работу
|Артак Зейналян: ЕСПЧ удовлетворил заявление армянской стороны о защите прав пленных армян в Азербайджане
|Жан-Батист Лемуан: Франция ожидает от Турции вывода наемников из зоны карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Арцахе
|Информация о том, что вчера в плен попало 10 армянских военнослужащих, не соответствует действительности
|Министр обороны Армении принял новоназначенного главу делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении
|Грант Тохатян: У меня есть информация, что азербайджанцы продают наших военнопленных
|Гражданину, бросившему дымовую шашку в участников митинга, предъявлено обвинение, дело направлено в суд
|Представители творческой интеллигенции призвали мировое армянство сделать все для возвращения военнопленных и тел погибших солдат
|Глава ПА предлагает создать комиссию из представителей России, Армении и Азербайджана, которая займется вопросами военнопленных
|Глава МИД Армении и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Арцахе
|С 29 ноября по 3 декабря в Армении ожидается погода без осадков
|Омбудсмен Армении: Власти обязаны объяснять, какие решения будут приниматься относительно границ нашей страны
|Президент Армении с частным визитом отправился в Россию
|В Арцахе начались работы по восстановлению жилищной и общественной инфраструктуры, пострадавшей в ходе войны
|Родственники солдат- срочников проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении
|В Армении выявлено 1248 новых случаев заражения коронавирусом
|Таймер будущего взрыва
|Армен Гевондян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Косачев: политическая напряженность между Ереваном и Баку уходит в прошлое
|Глава ПА попросил президента России оказать содействие в вопросе защиты прав армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане
|Глава Соткской общины: Вчерашний визит представителей азербайджанских ВС был связан с работами по демаркации
|Родственники военнослужащих требуют вернуть своих детей в Армению
|Совета МПА СНГ провел очередное заседание: Валентина Матвиенко единодушно переизбрана председателем Совета
|Следственный комитет Армении объявил в розыск пресс-секретаря футбольного клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова
|Байрамов заверяет: Карабахское урегулирование вступило в фазу восстановления, реабилитации и мирного сосуществования
|Захарова: Вопросом наличия в зоне карабахского конфликта боевиков занимаются военные специалисты
|Читать больше
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