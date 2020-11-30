Понедельник, 30 Ноября 2020 15:51

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину по вопросу возвращения военнопленных и заложников, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в частности, в письме Саркисяна к Путину говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в азербайджанском плену.

"Посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне болезненного вопроса возвращения из Азербайджана наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших", - отметил Саркисян в своем письме.

Отметим, что несмотря на то, что с момента прекращения боевых действий прошло 20 дней, до сих пор нет точных данных о количестве военнопленных и пленных, находящихся под юрисдикцией Азербайджана, а также число погибших и пропавших без вести лиц.