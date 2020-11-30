Понедельник, 30 Ноября 2020 15:30

АрмИнфо. Совет министров обороны и министров иностранных дел ОДКБ рассмотрит во вторник проект протокола о внесении изменений в базовое соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась в понедельник в ходе заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

"Завтра же на рассмотрении совета министров обороны и совета министров иностранных дел ОДКБ будет вынесен для одобрения проект, подготовленный на правовой базе ООН, протокола о внесении изменений в наше базовое соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Он предусматривает участие коллективных миротворческих сил ОДКБ в ооновских миротворческих операциях через соглашение с координирующим государством, в качестве которого Советом по коллективной безопасности определяется одно из государств-членов ОДКБ", - сказал Зась, сообщает РИА Новости.

Генсек ОДКБ отметил, что документ после подписания должен быть ратифицирован в парламентах стран-членов организации.

1 декабря с.г. под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в формате видеоконференции состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании по видеосвязи примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В повестке дня встречи - состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности, а также ключевые аспекты деятельности Организации. Будут подведены итоги председательства Российской Федерации в Организации, которое перейдет к Республике Таджикистан. Особое внимание будет уделено взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества.