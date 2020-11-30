Понедельник, 30 Ноября 2020 15:25

АрмИнфо. Представители творческой интеллигенции сегодня провели очередное шествие к посольствам стран - членов МГ ОБСЕ в поддержку родителей пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих. Сегодня шествие направилось к посольству Франции в Армении. Вчера представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству Российской Федерации. Завтра будет организовано шествие к посольству США.

Известный артист Ашот Казарян отметил, что хочет внести свою лепту в возвращение домой армянских военнопленных. Он подчеркнул, что акции не следует придавать политической характер. "Сейчас родители пропавших военнослужащих находятся в отчаянии, они не знают живы ли их дети. Международное сообщество должно помочь нам найти и вернуть домой армянских военнопленных",- заметил Казарян.

В свою очередь актер Грант Тохатян сообщил, что представителям посольств стран- членов Минской группы ОБСЕ будут вручены письма, в которых представители интеллигенции Армении просят о содействие.

Вчера прошло шествие к посольству России в Армении, а сегодня, Тохатян был приглашен на встречу в посольство России. Тохатян заверил, что узнает позицию российской стороны о сложившейся ситуации.

В письме, адресованном послу России в Армении Сергею Копыркину, участники акции отметили, что после установления мира в Арцаха прошло более 20 дней, однако, в Азербайджане по сей день находятся пленные и военнопленные. Они попросили посла передать просьбу интеллигенции Армении руководству РФ, и заняться данной ситуацией.

Актер подчеркнул, что представители интеллигенции также обратиться в правительство, чтобы уточнить, какие шаги осуществляются для возвращения в Армению военнопленных граждан.

Также Тохатян сообщил, что армяне диаспоры начали отправлять письма в соответствующие ведомства своих стран, чтобы последние оказали давление на Азербайджан и помогли вернуть домой армянских военнопленных.

Отметим, что в прошедшую субботу на площади Шарля Азнавура представители творческой интеллигенции Армении провели акцию протеста. На митинге продюсер Армен Григорян отметил, что предлагает провести шествие, похожее на шествие <бессмертного полка>, призвав взять с собой фотографии всех военнослужащих, которые пропали без вести и которые попали в плен, и пройтись по всем посольствам в Армении, представив им сложившуюся ситуацию.