Понедельник, 30 Ноября 2020 14:51

АрмИнфо.Каталонский город Сабадель осудил агрессию Азербайджана против Республики Арцах, и выразил солидарность с армянским народом. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Армении в Испании.

Отметим, что после широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября, ряд городских советов Италии, Испании, Греции, Австралии, Франции и других стран выступили с заявлениями в поддержку Арцаха. Более того, они призвали правительства своих стран признать независимость Арцаха.