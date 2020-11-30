Понедельник, 30 Ноября 2020 14:06

АрмИнфо. Родственники и родители военнослужащих срочной службы, проходящих службу в Арцахе, провели очередную акцию протеста перед зданием правительства Армении.

Они требовали вернуть своих сыновей в Армению и предоставить им отпуск. Родители указали, что их дети, участвовавшие в боевых действиях, сейчас находятся в тяжелом морально-психологическом состоянии и им необходимо время для восстановления. Многие из родителей также убеждены, что тем срочникам, кто участвовал в боевых действиях, должны сократить срок службы, а те, кому осталось месяц до завершения службы, должны быть досрочно демобилизованы.

Родные и близкие военнослужащих также настаивают на предоставление военнослужащим необходимой медпомощи, которой как они утверждаются, их дети лишены.

Сегодня родители разошлись по домам, но обещали завтра собраться вновь, но уже перед зданием Минобороны РА. Они также провели встречу с Омбудсменом Армении, и представили ему перечь вопросов, которые вызывают у них беспокойство.

Напомним, что родители военнослужащих, проходящих срочную службу в Арцахе, а также лиц пропавших без вести вот уже вторую неделю проводят акции протеста перед зданиями правительства и Минобороны. Их несколько раз принимал премьер-министр РА Никол Пашинян, однако, ответов на свои вопросы они так и не получили.