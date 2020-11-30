Понедельник, 30 Ноября 2020 12:49

АрмИнфо. На территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Так, согласно сообщению МЧС РА, проезд затруднен по дорогам, ведущим к крепости Амберд и озеру Кари, а также на участке "Зангер" в Сюникской области РА.

В городах Вайк, Егегнадзор, Джермук и Варденис идет снег, на перевале Варденяц - гололедица.

В МЧС РА со ссылкой на коллег из Грузии сообщили, что дорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств, однако из-за ограничительных мер, обусловленных коронавирусом, через грузинскую территорию разрешен проезд только грузового авто.