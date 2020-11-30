Понедельник, 30 Ноября 2020 10:34

АрмИнфо.В любой момент Арцах может стать для Азербайджана троянским конем. Подобное мнение выразил АрмИнфо историк, публицист Айк Демоян.

<Необходимо понимать, что Арцах в результате 44-дневной войны был фактически подарен Азербайджану. Но, думаю, что уже многие видят осуществляемую в отношении Азербайджана политику сдерживания. Контроль над нефтепроводами и газопроводами, деблокада и восстановление коммуникаций - одни из компонентов данной политики. И наконец, самая главная миссия российской военной базы в Арцахе - это воспрепятствование весьма опасному сближению Баку и Анкары>, - подчеркнул он.

Отметив развевающиеся повсюду в Азербайджане турецкие флаги, Демоян, в этом свете, выделил в качестве уравновешивающего турецкое присутствие фактора российскую базу в Арцахе. Особенно с учетом возможности расширения российского присутствия на юг в направлении границ бывшей НКАО.

По его прогнозам, в ответ на подобную перспективу Баку при поддержке Турции и посредством террористов попытается прибегнуть к провокационным действиям. Однако, в этом свете, историк напомнил, что советизация Азербайджана без единого выстрела произошла в течение одного дня - 28 апреля 1920 года.

По предположениям Демояна, существующая вокруг Арцаха ситуация стала итогом двусторонней договоренности. И немалую роль во всем этом, с учетом вывода турецкой армии из Идлиба, сыграла ситуация в Сирии. Тем не менее, жесткая борьба за лакомый кусок - Азербайджан, по его прогнозам, будет продолжаться. И в рамках этого противостояния будут и новые турецкие провокации против России. С параллельным и постоянным прогревом зоны нестабильности вокруг России.

По оценкам Демояна, в Москве последствия перспективы передвижения турецкой границы на Северный Кавказ прекрасно осознается. И появление прекрасно оснащенной и вооруженной российской базы в Арцахе стало итогом именно данного осознания. Тем самым Москва возвестила Анкаре о своем полноценном возвращении в регион. И насколько далеко распространится это возвращение, по его прогнозам, станет ясно уже очень скоро.

<Понятно, что любые договоренности всегда имеют место за счет чьих-то интересов. В нашем случае необходимо применить все имеющиеся дипломатические и иные каналы с целью дать понять Москве, что ослабление армянской государственности отнюдь не в российских интересах. Особенно с учетом ситуации вокруг Арцаха. И это вполне возможно. Если, конечно, не произойдет резкого разворота ситуации в Азербайджане>, - подытожил Демоян.