Понедельник, 30 Ноября 2020 10:23

АрмИнфо.Судя по всему, итогами 44-дневной войны недовольны остались все. Подобное мнение выразил АрмИнфо иранист Вардан Восканян.

<Несмотря на царящую в Баку эйфорию, очевидно, что не заполучив весь Арцах, Алиев остался недоволен. Однозначно не достигла своих целей Турция. С учетом возникновения для себя новых рисков и вызовов, недоволен Иран. И я не думаю, что так уж довольна Россия. Для Москвы было намного предпочтительнее разместить миротворцев по всему периметру бывшей НКАО, что существенно увеличило бы мощность российских рычагов на Баку>, - считает он.

С учетом нерешенности важнейшего вопроса - вопроса статуса Арцаха, Восканян прогнозирует в ближайшие годы турецко-азербайджанские провокации в отношении российских миротворцев. Последнее может создать для Армении возможность определенного улучшения собственных ослабленных 44-дневной войной позиций.

В качестве весьма важного обстоятельства иранист отметил изменения в восприятии арцахской проблемы в глазах Тегерана. Он отметил, что ранее иранцы не придавали этому серьезного значения, рассматривая арцахский конфликт исключительно в качестве одного из конфликтов по периметру собственных границ. Тем не менее, в сложившейся ситуации уже стало ясно, что арцахская проблема и исходящие от нее последствия могут иметь для Ирана весьма важный характер.

По оценкам Восканяна, с приходом в Тегеране данного осознания, необходимо ожидать большего иранского внимания, в частности, к сотрудничеству в вопросе Арцаха с Россией. С сожалением отметив факт заметной утраты субъектности и роли Армении в новой геополитической ситуации, он предположил, что возможности задействования Армении в качестве важной площадки союза между Россией и Ираном не утрачены. Параллельно, по его оценкам, необходимо вести работу в направлении создания оси Тегеран-Ереван-Москва с конечной целью обуздания турецких амбиций и поползновений в регионе.

<Наличие многочисленных проблем в российско-турецких отношениях сегодня очевидно. Также очевидно, что сегодня Москва не желает идти на прямое столкновение с Анкарой, предпочитая ограничиваться действиями, способными обеспечить российские интересы в регионе. Тем не менее, учитывая стремление эрдогановской Турции реализовать собственные интересы, ситуация может измениться, поскольку интересы Турции очевидным образом сталкиваются с интересами России и Ирана>, - подытожил иранист.