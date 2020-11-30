Понедельник, 30 Ноября 2020 10:21

АрмИнфо.Подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) развернули в Степанакерте полевой госпиталь.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РФ, накануне подразделения МОСН совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт.

Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Модули военного госпиталя развернули на территории аэропорта в городе Степанакерт.

В настоящее время завершено развертывание пневмокаркасных модулей. Специалистами медицинского отряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха. На своих фондах медицинский отряд готов разместить до 40 человек.

В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Врачи, средний и младший медицинский персонал, находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи. В специализированном полевом госпитале будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

Ранее военные медики были переброшены самолётами военно-транспортной авиации Ил- 76 с аэродромов города Хабаровск в Республику Ереван.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.

Кроме того, российские миротворцы 29 ноября сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.

Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1699 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 23 тыс. беженцев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.