Понедельник, 30 Ноября 2020 10:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 ноября представил новые факты ситуации, сложившейся в период войны.

На своей странице в Facebook глава армянского правительства отметил, что 20 октября второй и третий президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян предложили организовать встречу нынешних и бывших руководителей Армении и Арцаха, которая стала бы выражением национального единства во время войны. "После некоторого обсуждения я согласился.

Мы договорились, что когда они подадут сигнал о готовности ко встрече, я проведу ее", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он сообщил, что Аркадий Гукасян и Бако Саакян на нашей следующей встрече сказали, что в идею добавлены нюансы. В частности, было сообщено, что первый и второй президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву, провести там встречи на высшем уровне, и наша встреча будет организована после их возвращения, став своего рода сбором информации, более информированным обсуждением ситуации. "Я сказал, что не против, и даже заявил о готовности предоставить государственный самолет, пусть едут, встречаются, возвращаются.

Однако после моего согласия бывшие президенты Арцаха подняли другой вопрос. Они сказали, что мне необходимо посредничать с президентом России Владимиром Путиным, чтобы он принял Левона Тер-Петросян и Роберта Кочаряна в качестве специальных посланников. Я ответил, что нахожусь в постоянном контакте с президентом России. Бывает, что пять-шесть раз в день говорю с ним по телефону. И если он спросит меня, что конкретно оба экс-президента должны сказать президенту России, что они не могут сказать мне напрямую, что я должен ответить?", - написал глава армянского правительства.

Он подчеркнул, что тот же вопрос возник в случае с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, когда экс-президенты Арцаха заявили, что наш министр иностранных дел также должен выступить посредником для того, чтобы Лавров принял спецпредставителей. "Наш министр иностранных дел находится в постоянном контакте с главой МИД России, их встреча была запланирована в Москве. Если Лавров задаст тот же вопрос нашему министру иностранных дел, что он должен ответить?

"Я предложил другой вариант. Тер-Петросян и Кочарян прибудут с официальным визитом в Москву в качестве отставных президентов, где они будут гостями экс- президента России Дмитрия Медведева, который является заместителем председателя Совета безопасности России. Аркадий Гукасян и Бако Саакян ушли, пообещав обсудить этот вариант с Тер-Петросяном и Кочаряном. Оказалось, что предложенная мною идея не очень заинтересовала последнего. Бако Саакян неожиданно сообщил мне, что Тер-Петросян и Кочарян договорились встретиться с Сергеем Лавровым. В таком случае, чего они от меня хотят? Они договорились поехать в Москву и встретиться.

Оказалось, что речь идет о паспорте Роберта Кочаряна, который находится в суде. Я сказал, пусть обратятся в суд, я попрошу прокуратуру не возражать против возврата паспорта. Суд вернул Кочаряну паспорт, но Тер-Петросян и Кочарян в Москву так и не уехали. Вот что случилось ", - заключил глава армянского правительства.

Днем ранее Никол Пашинян также на своей странице в Facebook сообщил, что 19 октября ему позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и сказал, что войну нужно остановить. Он также сказал, что выражает эту точку зрения не только от своего имени, но и от имени ушедших в отставку президентов НКР Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, а также экс-президентов Армении Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Левона Тер-Петросяна. "Я позвонил президенту России Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений.

То есть отложить вопрос о статусе, передать территории, разместить российских миротворцев. Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы НКАО и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждения. Я позвонил президенту Арцаха и сказал, что возможен вариант, описанный выше. Он сказал, что согласен. После этого я позвонил представителям внепарламентских сил и сообщил им, что принял такое решение. Реакция многих была неохотной, некоторые писали в социальных сетях, что те, кто будет удерживать людей от дальнейшей борьбы, являются предателями. В тот же день я созвал заседание Совета безопасности с участием представителей фракций Национального Собрания. Присутствовали также президент республики и Его Святейшество.

Оппозиция неохотно приняла новость, но я воспринял разговор так, что не собирался возлагать на них ответственность. Я просто сообщил им, что не делаю ничего тайного за спиной народа. Я не мог сделать никаких публичных заявлений, потому что, если бы Азербайджан отклонил предложение после моего публичного заявления, это было бы крахом всей нашей системы сопротивления. Я снова позвонил президенту России и сказал, что согласен. Он сказал, что обсудит это с Алиевым до утра и перезвонит. На следующий день во время встречи со мной Бако Саакян и Аркадий Гукасян сказали, что не согласны с каким-либо соглашением без уточнения статуса Арцаха или какого-либо механизма уточнения. Фактически, они сказали то же самое от имени Р. Кочаряна, С. Саргсяна и Л. Тер-Петросяна. Но все это не имело значения, потому что я принял решение и намерен был довести дело до конца. На следующий день по договоренности позвонил президент России. Он сказал, что Алиев согласился, но миротворцы не должны размещаться вдоль границ НКАО, поскольку Гадрут и Талыш находятся под их контролем, и азербайджанцы не соглашаются на вывод войск из этих районов, а миротворцы должны быть размещены на территории с фактической линией соприкосновения. Также армянская сторона должна взять на себя обязательство вернуть азербайджанцев в Шуши.

Таким образом, прекращение огня стало невозможным, потому что я если бы я соглашался с вопросом передачи Гадрута, то не представлял возможности передачи Шуши Азербайджану. Президент России поинтересовался, почему я был против возможности азербайджанцев вернуться в Шуши. Когда я представил свои аргументы, он сказал, что это логично, он не был хорошо осведомлен о некоторых нюансах. Проблема заключалась в том, что в этом случае в Шуши должно было быть 90% или более азербайджанского населения, которое контролировало бы дорогу в Степанакерт. Убежден, что если бы я согласился передать Шуши, Азербайджан поставил бы новое условие: трасса Кармир Шука - Шуши должна быть под их контролем.

Таким образом, соглашение достигнуто не было. В то время были потеряны Джебраил, Гадрут и несколько близлежащих сел, Физули и Талыш. Ранее прекращение огня по гуманитарным соображениям объявлялось дважды: один раз 10 октября при посредничестве президента Российской Федерации, а второй - 17 октября при посредничестве президента Франции. Оба посредничества потерпели неудачу", - сообщил Никол Пашинян.