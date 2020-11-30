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 Понедельник, 30 Ноября 2020 10:20
Александр Аванесов

Премьер-министр Армении представил новые факты ситуации, сложившейся в период войны

Премьер-министр Армении представил новые факты ситуации, сложившейся в период войны

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 ноября представил новые факты ситуации, сложившейся в период войны.

На своей странице в Facebook глава армянского правительства отметил, что 20 октября второй и третий президенты  Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян предложили организовать встречу нынешних и бывших руководителей Армении и Арцаха, которая стала бы выражением национального единства во время войны. "После некоторого обсуждения я согласился.

Мы договорились, что когда они подадут сигнал о готовности ко встрече, я проведу ее", -  подчеркнул Никол Пашинян.

Он сообщил, что Аркадий Гукасян и Бако Саакян на нашей следующей встрече сказали, что в идею добавлены нюансы. В частности, было сообщено, что первый и второй президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву, провести там встречи на высшем уровне, и наша встреча будет организована после их возвращения,  став своего рода сбором информации, более информированным обсуждением ситуации.   "Я сказал, что не против, и даже заявил о готовности предоставить государственный самолет, пусть едут, встречаются, возвращаются.

Однако после моего согласия бывшие президенты Арцаха  подняли другой вопрос. Они сказали, что мне необходимо посредничать с президентом России Владимиром Путиным, чтобы он принял Левона  Тер-Петросян и Роберта  Кочаряна в качестве специальных посланников. Я ответил, что  нахожусь в постоянном контакте с президентом России.  Бывает, что  пять-шесть раз в день говорю  с ним по телефону. И  если он спросит меня, что конкретно оба экс-президента  должны сказать президенту России, что они  не могут сказать мне напрямую, что  я должен ответить?", - написал глава армянского правительства.

Он подчеркнул, что тот же вопрос возник в случае с министром иностранных дел РФ  Сергеем Лавровым, когда экс-президенты Арцаха заявили, что наш министр иностранных дел также должен выступить посредником для того, чтобы Лавров принял спецпредставителей. "Наш министр иностранных дел находится в постоянном контакте с главой МИД России, их встреча была запланирована в Москве. Если Лавров задаст тот же вопрос нашему министру иностранных дел, что он должен ответить?

"Я предложил другой вариант.  Тер-Петросян и Кочарян прибудут с официальным визитом в Москву в качестве  отставных президентов, где они будут гостями экс- президента  России Дмитрия Медведева, который является заместителем председателя  Совета безопасности России.  Аркадий Гукасян и Бако Саакян ушли, пообещав обсудить этот вариант с Тер-Петросяном и Кочаряном. Оказалось, что предложенная мною идея не очень заинтересовала последнего.  Бако Саакян неожиданно сообщил мне, что Тер-Петросян и Кочарян договорились встретиться с Сергеем Лавровым.  В таком случае, чего они от меня хотят? Они договорились поехать в Москву и встретиться.

Оказалось, что речь  идет о паспорте Роберта  Кочаряна, который находится в суде. Я сказал, пусть  обратятся в суд, я попрошу прокуратуру не возражать против возврата паспорта.  Суд вернул Кочаряну паспорт, но Тер-Петросян и Кочарян в Москву так и  не уехали. Вот что случилось ", - заключил глава армянского правительства.

Днем ранее Никол Пашинян также на своей странице в Facebook сообщил, что 19 октября ему позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и сказал, что войну нужно остановить. Он также сказал, что выражает эту точку зрения не только от своего имени, но и от имени ушедших в отставку президентов НКР Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, а также экс-президентов Армении Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и  Левона Тер-Петросяна. "Я позвонил президенту России Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений.

То есть отложить вопрос о статусе, передать территории, разместить российских миротворцев. Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы НКАО и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждения.  Я позвонил президенту Арцаха и сказал, что возможен вариант, описанный выше. Он сказал, что согласен. После этого я позвонил  представителям внепарламентских сил и сообщил им, что принял такое решение. Реакция многих была неохотной, некоторые писали в социальных сетях, что те, кто будет удерживать людей от дальнейшей борьбы, являются предателями.  В тот же день я созвал заседание Совета безопасности с участием представителей фракций Национального Собрания. Присутствовали также президент республики и Его Святейшество.

Оппозиция неохотно приняла новость, но я воспринял разговор так, что не собирался возлагать на них ответственность.  Я просто сообщил им, что не делаю  ничего тайного за спиной народа. Я не мог сделать никаких публичных заявлений, потому что, если бы Азербайджан отклонил предложение после моего  публичного заявления, это было бы крахом всей нашей системы сопротивления. Я снова позвонил президенту России и сказал, что согласен.  Он сказал, что обсудит это с Алиевым до утра и перезвонит. На следующий день во время встречи со мной Бако Саакян и Аркадий Гукасян сказали, что не согласны с каким-либо соглашением  без уточнения статуса Арцаха или какого-либо механизма уточнения. Фактически, они сказали то же самое от имени Р. Кочаряна, С. Саргсяна и Л. Тер-Петросяна. Но все это не имело значения, потому что я принял решение и намерен был довести дело  до конца.  На следующий день по договоренности позвонил президент России. Он сказал, что Алиев согласился, но миротворцы не должны размещаться вдоль границ НКАО,  поскольку Гадрут и Талыш находятся под их контролем, и азербайджанцы не соглашаются на вывод  войск из этих районов, а миротворцы должны быть размещены на территории с фактической линией соприкосновения. Также армянская сторона должна взять на себя обязательство вернуть азербайджанцев  в  Шуши.

Таким образом, прекращение огня стало невозможным, потому что я если бы я соглашался  с  вопросом передачи Гадрута, то не представлял возможности передачи Шуши Азербайджану. Президент России поинтересовался, почему я был против возможности азербайджанцев вернуться в Шуши.  Когда я представил свои аргументы, он сказал, что это логично,  он не был хорошо осведомлен о некоторых нюансах. Проблема заключалась в том, что в этом случае в  Шуши должно было быть 90% или более азербайджанского населения, которое контролировало бы дорогу в Степанакерт.  Убежден, что если бы я согласился передать Шуши, Азербайджан поставил бы новое условие:  трасса Кармир Шука - Шуши должна быть под их контролем.

Таким образом, соглашение достигнуто не было. В то время были потеряны Джебраил, Гадрут и несколько близлежащих сел, Физули и Талыш.  Ранее прекращение огня по гуманитарным соображениям объявлялось дважды: один раз 10 октября при посредничестве президента Российской Федерации, а второй - 17 октября при посредничестве президента Франции. Оба посредничества потерпели неудачу", - сообщил Никол Пашинян. 


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