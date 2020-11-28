Суббота, 28 Ноября 2020 17:35

АрмИнфо. Франция окажет Армении долгосрочное содействие в преодолении последствий той ситуации, которая сегодня сложилась в стране. Об этом 28 ноября в ходе брифинга в Ереване заявил Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан, который привез второй борт французской гуманитарной помощи в Армению.

Он проинформировал, что президент Франции Эмманюэль Макрон поручил в короткие сроки организовать гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, и которые на протяжении нескольких недель пребывают в шоке, и столкнулись с рядом проблем.

"Президент также пожелал, чтобы помощь была долгосрочной. Армению и Францию связывают исключительные отношения, имеющие прочные исторические корни", - сказал Лемуан, при этом добавив, что последние недели Макрон неоднократно проводил телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, более того, поддерживал контакты с президентами Азербайджана и России, а также другими членами Минской группы ОБСЕ.

Французский дипломат добавил, что обсуждалось множество вопросов, в том числе касательно обеспечения сохранности культурно-исторического и религиозного наследия. Генсек МИД Франции сообщил, что идет взаимодействие с ЮНЕСКО и другими организациями по вопросу обеспечения их защиты.

Он проинформировал, что в рамках визита уже провел переговоры с главами МИД и правительства РА, на которых обсуждались, в том числе и соглашение от 9 ноября.

"Мы привезли с собой 25 тонн гуманитарной помощи, которая была мобилизована государством, ассоциациями солидарности с Арменией, гуманитарными организациями, объединенные в рамках <Coordination Sud> и Фондом Азнавура. Возглавил эту гуммиссию знаменитый футболист Юрий Джоркаефф",- сказал Лемуан.

Вместе с тем он отметил, что эта всеобщая мобилизация в оказании содействия Армении ему напомнила декабрь 1988 года, когда знаменитый шансонье Шарль Азнавур консолидировал всех для оказания помощи Армении под песню "Для тебя Армения", которая серьезно пострадала из-за землетрясения.

"Происходящее сегодня напоминаете это землетрясение. Но, вместе с тем, оно также наводит на мысль, что и после бедствия расцветают деревья", - резюмировал Лемуан.

В свою очередь посол Франции в Армении Джонатан Лакот отметил, что это уже четвертый визит Лемуана в Армению. "Для нас большая честь чувствовать, что вы рядом, и мы можем выполнять нашу работу под руководством президента. Лемуан в последний раз был в Ереване в 2018 году - это был счастливый год для Армении. И сейчас он здесь, когда у Армении тяжелые времена", - сказал дипломат.