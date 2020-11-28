Суббота, 28 Ноября 2020 17:26

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении предпринимает действия для того, чтобы помешать Азербайджану объявить в международный розыск бывших и действующих должностных лиц Армении и Арцаха.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в последнее время в СМИ появилась информация о том, что Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, депутата Национального Собрания Армана Бабаджаняна, президента Арцаха Араика Арутюняна, советника президента Арцаха Давида Бабаяна, бывшего министра обороны Арцаха Джалала Арутюняна.

Учитывая тот факт, что преследование данных лиц никоим образом не обосновано, и является продолжением военных действий и национальной ненависти, Генпрокуратура Армении осуществляет активные шаги для нейтрализации этого незаконного розыска.

Ведомство обратилось в Интерпол с целью сообщить о незаконных действиях Азербайджана, осуществленных в ходе развязанной агрессивной войны против Арцаха и Армении. А также о военных преступлениях, осуществляемых Азербайджаном в отношении гражданского населения.

Генпрокуратура предпринимает шаги для предотвращения данного розыска через генеральный секретариат Интерпола. Согласно Регламенту Интерпола, организации строго запрещено вмешиваться в дела, имеющие политический, военных, расовый и религиозный характер. В 2017 году сотрудничество Армении с Интерполом уже имело положительный результат, Интерпол отказал Азербайджану объявлять в розыск лиц, посетивших Арцах.