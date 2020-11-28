Суббота, 28 Ноября 2020 17:20

АрмИнфо.Филиал Конверс Банка в Степанакерте с 30 ноября возобновит работу. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка.

Согласно источнику, с этого дня филиал возобновит предоставление клиентам комплексных услуг, и будет работать в обычном режиме с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00.

Отметим, что филиальная сеть Конверс Банка насчитывает 35 подразделений, и которых 15 расположены в Ереване, 19 – в областях Армении и 1 – в Степанакерте.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (владелец Эдуардо Эрнекян – аргентинский предпринимател армянского происхождения) с долей участия в 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, и Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.