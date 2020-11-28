Суббота, 28 Ноября 2020 17:03

АрмИнфо. Бывший министр юстиции Армении, правозащитник Артак Зейналян сообщил, что Европейский суд по правам человека удовлетворил заявление армянской стороны по вопросу защиты прав военнопленных и попавших в плен гражданских лиц.

На своей странице в соцсети Facebook Зейналян отметил, что суд применил в отношении Азербайджана срочную меру. "В плен попали: Ваге Аракелян, Айк Аревшатян, Мелкон Оганесян, Артак Степанян, Наири Гукасян, Эрик Хачатрян, Роберт Варданян, Нарек Сирунян, Карен Манукян, Араик Галстян. Задержанные гражданские лица : Джоник Тевосян, Эдвард и Арега Шахгельдяны.

Европейский суд потребовал от Азербайджана предоставить данные о факте пленения данных граждан, их местонахождении и условиях содержания. Окончательный срок для предоставления вышеуказанной информации 30 ноября и 4 декабря", - заключил Зейналян.