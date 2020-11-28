Суббота, 28 Ноября 2020 16:58

АрмИнфо. Франция с самого начала обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта принимала активное участие вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ в усилиях по достижения перемирия. Об этом 28 ноября в ходе брифинга в Ереване заявил Госсекретарь МИД Франции Жан- Батист Лемуан.

Он напомнили, что странами сопредседателями были предприняты три неудачные попытки установить режим прекращения огня между сторонами, затем, 9 ноября было подписанное трехстороннее соглашением лидерами Армении, Азербайджана и России. "В заключенном 9 ноября документе, состоящем из 9 пунктов нет ряда положений, к примеру, вопроса касательно обеспечения безопасности и долгосрочного мира, статуса Нагорного Карабаха, вывода сирийских наемников с Ближнего Востока. В этой связи убеждены, что обсуждение этих вопросов должно быть продолжено в рамках Минской группы ОБСЕ. И Армения, и Азербайджан выразили согласие продолжить переговоры в рамках МГ ОБСЕ", - сказал Лемуан, при этом напомнив, что президент Франции Эмманюэль Макрон один из первых назвал вещи своими именами в связи ситуацией в зоне карабахского конфликта, сообщив о переброске Турции наемников в зону конфликта для участия в боях.

По словам, французского дипломата, Париж ожидает от Анкары вывода этих наемников из зоны конфликта, также надеется, что европейские партнеры поддержат введение санкций в отношении Турции.

Отвечая на вопрос, нет ли у него впечатления, что Россия обошла партнеров по МГ ОБСЕ и договорилась с Турцией, госсекретарь МИД Франции повторил, что заявление не содержит определенные пункты и необходимо участие всех сопредседателей МГ ОБСЕ в продолжении переговоров.

Отметим, что после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха ряд СМИ писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта "еще сотен" ополченцев.

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября. Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставление многочисленные фактические доказательства об их вовлеченности в боевые действия отрицали факт их вовлеченности.

А глава МИД РФ отметил, что число боевиков, участвующих в конфликте исчисляется тысячами.