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 Суббота, 28 Ноября 2020 15:10
Ани Мшецян

Представители творческой интеллигенции призвали мировое армянство сделать все для возвращения военнопленных и тел погибших солдат

Представители творческой интеллигенции призвали мировое армянство сделать все для возвращения военнопленных и тел погибших солдат

АрмИнфо. На площади Шарля Азнавура представители творческой интеллигенции Армении проводят акцию протеста. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Как сообщил в ходе акции кинорежиссер Мгер Мкртчян, цель акции поддержать родителей пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих.

"Как вам известно, ряд наших военнослужащих попали в плен, некоторые пропали без вести. Есть родители, чьи дети погибли, но их тела так и не были переданы армянской стороне. Мы хотим, чтобы руководство страны услышало их. Сегодня никто из политических деятелей не будет выступать на нашей акции.

Мы не будем говорить о премьер-министре Николе Пашиняна. У нас друга цель. Сегодня в Армении не существует власти, способной решать проблему с обменом военнопленных. И нет власти, которая может вести переговоры с кем бы то ни было, ни с врагом, ни с союзником. Мы просим все страны, имеющие посольства в Армении помочь нам решить вопрос с обменом военнопленными и телами погибших", - подчеркнул Мкртчян.

Выступившие обратились ко всему мировому армянству, живущему за рубежом, предпринять все возможные меры, вплоть до электронных писем, обращаться к руководству своих стран с целью надавить и заставить Азербайджан выполнить свои обязательства и вернуть Армении тела убитых армянских солдат и передать тех, кто попал в плен.


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