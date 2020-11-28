Суббота, 28 Ноября 2020 13:50

АрмИнфо.Глава парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян обсудил ситуацию, связанную с армянскими военнопленными с бывшим министром юстиции, правозащитником Артаком Зейналяном.

На своей странице в соцсети Facebook Марукян отметил, что вчера направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с данным вопросом.

"В ходе обсуждения, исходя из действительно сложившейся ситуации, мы предлагаем создать трехстороннюю комиссию в состав которой войдут представители России, Армении и Азербайджана. Представители комиссии будут посещать военнопленных с обеих сторон, предотвращать возможное жестокое обращение с военнопленными, определять их общее количество, и условия их содержания.

Следует как можно скорее создать комиссию для защиты военнопленных и их незамедлительного возвращения на родину ", - подчеркнул Марукян.