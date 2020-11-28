Суббота, 28 Ноября 2020 13:35

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в Ереване встретился с госсекретарем иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, Айвазян поблагодарил Лемуана за солидарность, проявленную к армянам Арцаха, а также за визит в Армению в этот сложный для страны период.

В ходе встречи министр иностранных дел Армении и госсекретарь Франции подчеркнули необходимость принятия мер по преодолению гуманитарного кризиса в Арцахе, созданию условий для возвращения арцахских армян на родину и защиты их прав. В этом контексте министр иностранных дел РА поблагодарил французское правительство и народ за поддержку арцахских армян в этот сложный момент.

Министр Айвазян указал на экспансионистские устремления Турции на Южном Кавказе, оценив их как ключевой фактор в подрыве региональной безопасности и стабильности. В этом контексте обе стороны отметили необходимость вывода из зоны конфликта иностранных вооруженных террористов, переброшенных Турцией в Арцах, с точки зрения международной и региональной безопасности.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан обменялись мнениями по вопросам защиты прав и интересов армян Арцаха в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте министр Айвазян подчеркнул важность признание права народа Арцаха на самоопределение как необходимое условие для построения свободного, безопасного и достойного будущего на своей исторической родине.