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АрмИнфо.В Арцахе начались работы по восстановлению жилищной и общественной инфраструктуры, пострадавшей в ходе войны. Об этом сообщает ГСЧС Арцаха.
Согласно источнику, перед началом восстановительных работ представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты МЧС РФ оцени нанесенный ущерб.
В Степанакерте и его окрестностях районе уже начались ремонтно-восстановительные работы.
Следует отметить, что Российская Федерация дважды отправляла в Степанакерт строительные материалы в рамках гуманитарной помощи для преодоления гуманитарной катастрофы, вызванной войной.
Отметим, что вчера в Степанакерте после войны открылась школа. Представитель мэрии города сообщил, что в ближайшее время заработают также детские сады и другие школы. На линейке присутствовали также российские миротворцы, которые содействовали восстановлению школы.
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|Омбудсмен Армении: Власти обязаны объяснять, какие решения будут приниматься относительно границ нашей страны
|Президент Армении с частным визитом отправился в Россию
|В Арцахе начались работы по восстановлению жилищной и общественной инфраструктуры, пострадавшей в ходе войны
|Родственники солдат- срочников проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении
|В Армении выявлено 1248 новых случаев заражения коронавирусом
|Таймер будущего взрыва
|Армен Гевондян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Косачев: политическая напряженность между Ереваном и Баку уходит в прошлое
|Глава ПА попросил президента России оказать содействие в вопросе защиты прав армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане
|Глава Соткской общины: Вчерашний визит представителей азербайджанских ВС был связан с работами по демаркации
|Родственники военнослужащих требуют вернуть своих детей в Армению
|Совета МПА СНГ провел очередное заседание: Валентина Матвиенко единодушно переизбрана председателем Совета
|Следственный комитет Армении объявил в розыск пресс-секретаря футбольного клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова
|Байрамов заверяет: Карабахское урегулирование вступило в фазу восстановления, реабилитации и мирного сосуществования
|Захарова: Вопросом наличия в зоне карабахского конфликта боевиков занимаются военные специалисты
|Секретарь СБ России провел встречу председателем Совета Российской Региональной Академии ОДКБ в Армении
|Генпрокуратура Армении: Нет никаких данных о том, что сирийские наемники покинули зону конфликта
|КРОУ: В 2021 году тарифы на воду для армянских потребителей останутся прежними
|МККК: Слухи о наличии в азербайджанском плену 150 армянских военнослужащих, являются ложными
|Путин обсудил с членами Совбеза деятельность российских миротворцев и работу гуммиссии в Карабахе
|Захарова рассказала о российско- турецком взаимодействии, в том числе и по Карабаху
|Никол Пашинян: Визит Анны Акопян в Арцах превратили в предмет политических спекуляций
|Кремль: Путин находится в интенсивном телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана
|Жан-Батист Лемуан едет в Ереван
|Пашинян: Те, кто сеет панику в стране имеет единственную цель - вернуться к власти через кровопролитие
|Захарова: Россия приветствует заявление авторитетных НПО-партнеров ЮНЕСКО по ситуации в Нагорном Карабахе
|Москва: Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье в Карабахе
|Депутат от ПА: Никол Пашинян не уходит, потому что боится ответственности
|СК Армении расследует дело о смерти российского военнослужащего в Гюмри
|Нижняя палата бельгийского парламента начнет рассмотрение проектов резолюции по Арцаху 2 декабря
|Омбудсмен Армении обвинил Азербайджан в искусственном затягивании процесса обмена пленными и телами погибших
|Ереван: ВС Армении и Азербайджана 27 ноября были уточнены точки размещения временных опорных пунктов
|В Армении выявлено 1476 новых случаев заражения коронавирусом
|Аналитик: На Южный Кавказ Турцию "пригласил" Израиль
|Общественный деятель: Мина под Пашиняном была заложена Кочаряном и Саргсяном
|Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили Карабах
|ЮКЖД завершила поставки крупногабаритных грузов для строительства Ереванской ТЭС
|МИД: Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику
|Близ Сотка произошло 4 балльное землетрясение
|Премьер-министр Армении провел переговоры с президентом России
|Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Турции и раскритиковал действия Анкары в Нагорном Карабахе
|Замначальника ГШ Армении: Вопрос обеспечения безопасности рудника Сотк обеспечивает российская сторона
|Минобороны РА сообщило о проведении работ по демаркации
|Парламент Армении не принял законопроект об отмене военного положения
|Читать больше
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