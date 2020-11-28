Суббота, 28 Ноября 2020 13:14

АрмИнфо.В Арцахе начались работы по восстановлению жилищной и общественной инфраструктуры, пострадавшей в ходе войны. Об этом сообщает ГСЧС Арцаха.

Согласно источнику, перед началом восстановительных работ представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты МЧС РФ оцени нанесенный ущерб.

В Степанакерте и его окрестностях районе уже начались ремонтно-восстановительные работы.

Следует отметить, что Российская Федерация дважды отправляла в Степанакерт строительные материалы в рамках гуманитарной помощи для преодоления гуманитарной катастрофы, вызванной войной.

Отметим, что вчера в Степанакерте после войны открылась школа. Представитель мэрии города сообщил, что в ближайшее время заработают также детские сады и другие школы. На линейке присутствовали также российские миротворцы, которые содействовали восстановлению школы.